מעצרו של יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד הוארך בארבעה ימים, כשלטענת השופטת "דומה שההסתדרות נוהלה כמו עסק השייך לאדם פרטי. החשד הסביר התחזק עוד יותר וכעת הוא מתקרב לראיות לכאורה"

בית המשפט השלום בראשון לציון האריך היום (שני) את מעצרו של יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד ב-4 ימים, עד ליום חמישי הקרוב. ההחלטה התקבלה לאחר שהמשטרה ביקשה להאריך את מעצרו ב-9 ימים בעקבות החשדות נגדו בפרשת השחיתות בהסתדרות.

בדיון שנערך היום המשטרה טענו כי התחזקו החשדות כלפיו, כשנציגת יאח"ה רונית בירס אמרה כי "מאז הארכת המעצר הקודמת "נחקרו 54 חשודים ועוד 74 עדים, נגבו 194 הודעות, וחלה התקדמות משמעותית בחקירה. היחידה עובדת מסביב לשעון, ועלו ממצאים שיש בהם כדי לחזק את החשדות".

בר דוד הכחיש תחילה כי היה כל קשר כספי עם סוכן הביטוח עזרא גבאי, אך אחרי שהושמעה בפניו הקלטת השיחה של השניים הוא הודה כי קיבל ממנו כספים במזומן במספר הזדמנויות. לטענתו, מדובר ב"הלוואה שלא הוחזרה".

בתום הדיון, השופטת דורית סבן נוי אמרה כי "דומה שההסתדרות נוהלה כמו עסק השייך לאדם פרטי, ברצותו ממנה אנשים לתפקידי מפתח וברצותו מעבירם. החשד הסביר התחזק עוד יותר וכעת הוא מתקרב לראיות לכאורה".