ח"כ עידית סילמן פרסמה פוסט מרגש על השבת גופתו של הדר גולדין הי״ד, אך שעות ספורות לאחר מכן דוברה לשעבר תקף אותה בחריפות וחשף כי בזמן כהונתה בלשכה הורתה להפסיק לענות למשפחת גולדין

חברת הכנסת עידית סילמן שיתפה אמש (ראשון) בציוץ ברשת ה-X על התחושות בעקבות השבת גופתו של הקצין הדר גולדין הי"ד, שנחטף ונפל במבצע "צוק איתן" בשנת 2014. אלא, שזמן קצר לאחר מכן דוברה לשעבר חשף את הצביעות שבדבר וכתב: "אמרת לי ולשאר אנשי הלשכה להפסיק לענות למשפחה לטלפון".

בציוץ כתבה סילמן: "ושבו בנים לגבולם! לאחר 11 שנים של ציפייה, כאב ותפילה הדר גולדין הי״ד שב הביתה. ליבי עם משפחת גולדין ברגע המטלטל הזה. עם ישראל כולו מחבק אתכם. זהו רגע כואב, אך גם רגע של סגירת מעגל ברמה הלאומית. מחויבותנו להשיב את בנינו לא תיפסק לעולם. נעשה הכול כדי להשיב הביתה את כל הבנים שעדיין לא שבו. יהי זכרו של הדר, ברוך".

זמן קצר לאחר פרסום הפוסט, דוברה לשעבר של סילמן, מתן מיכלין, הגיב בחריפות ותקף אותה על רקע יחסיה בעבר עם משפחת גולדין. מיכלין כתב: "את אישה עלובה שרכבה על הגב של המשפחה הזו בדרך לכנסת. ביום שנבחרת – שכחת מהם, אמרת לי ולשאר אנשי הלשכה להפסיק לענות להם לטלפון, והתמקדת בעיסוקים 'סקסיים' יותר. את ההוכחה הכי נוראית למה פוליטיקה היא המקצוע המגעיל בעולם. העיקר שהמשכורת נכנסת כל חודש. תתביישי."