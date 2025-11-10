כוחות חילוץ והצלה הוזנקו לשכונת מוסררה בעיר הבירה וחילצו אדם שנפל לבור המצוי באתר בניה. הוא נפצע באורח בינוני ולכן כוחות ההצלה נאלצו לבצע חילוץ מורכב באמצעות מערכות חבלים. צפו בסרטון החילוץ

חילוץ דרמטי בירושלים: כוחות חילוץ הוזנקו לאתר בניה בשכונת מוסררה, שם נתקלו באדם פצוע שנפל לבור בעומק של כ-5 מטרים.

צוותים של לוחמי אש, וכן לוחמים מהיחידה לחילוצים מיוחדים (יל"מ) מתחנת מרחב "האומה" של מחוז ירושלים, הגיעו למקום האירוע וביצעו את החילוץ. הפצוע הגיע לקרקעית הבור ולא הצליח ללכת בכוחות עצמו ולכן נאלצו

לוחמי האש בשיתוף לוחמי היחידה לחילוצים מיוחדים של מרחב האומה בירושלים להקים עמדת חילוץ מיוחדת. הפצוע, שהוגדר בינוני, הועבר להמשך טיפול רפואי לגורמי הרפואה שנכחו במקום.

רשף אבירם כהן, מפקד האירוע, סיפר: "קיבלנו קריאה על אדם שנפל לבור בעומק של כחמישה מטרים. כשהגענו למקום זיהינו פצוע בקרקעית, כשהוא בהכרה. לוחמי היחידה לחילוצים מיוחדים של המרחב פעלו במקצועיות, ירדו אליו וביצעו חילוץ מורכב באמצעות מערכות חבלים ייעודיות. בסיום הפעולה, הפצוע חולץ והועבר להמשך טיפול רפואי".