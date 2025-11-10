רגע לפני פגישתו ההיסטורית עם הנשיא דונלד טראמפ, ברשת רויטרס נחשף כי שני ניסיונות של דאעש להתנקש בחייו של נשיא סוריה אחמד א-שרעא סוכלו בחודשים האחרונים

בחודשים האחרונים סוכלו שני ניסיונות של דעאש להתנקש בחייו של נשיא סוריה החדש אחמד א-שרעא – כך דווח היום (שני) ברשת רויטרס.

לפי הדיווח, המבוסס על דבריהם של בכיר ביטחוני סורי וגורם בכיר נוסף במזרח התיכון, ניסיונות ההתנקשות תוכננו בחודשים האחרונים, ומדגישים את האיום הניצב בפני א-שרעא מאז עלייתו לשלטון והפלת משטר אסד. באחד המקרים, התכנית של דאעש עמדה להתבצע באירוע רשמי שבו א-שרעא עמד להשתתף.

עוד באותו נושא פגישה היסטורית: טראמפ ואל ג'ולאני יפגשו מחר בבית הלבן 18:11 | יאיר אמר 0 0 😀 👏

חשיפת ניסיונות ההתנקשות שסוכלו מגיעה שעות ספורות לפני פגישתו ההיסטורית של א-שרעא עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בבית הלבן. זו תהיה הפעם הראשונה שבה נשיא סורי מגיע לוושינגטון מאז הקמתה של סוריה כמדינה עצמאית בשנת 1946, והפגישה השנייה של טראמפ וא-שרעא מאז תחילת כהונתו – אחרי שבמאי האחרון השניים נפגשו בערב הסעודית, שם הוכרז על הקלה ראשונה בסנקציות ארה"ב נגד סוריה.

פרטים נוספים מיד