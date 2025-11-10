אגוסטין ברנסקוני, כוכב "סוי לונה", נחת בישראל ומיד העלה סרטון מהעיר העתיקה בירושלים. הסיבה המפתיעה לביקורו קשורה כמובן לכוכבת המקומית שלנו, נועה קירל

ביקור בינלאומי: אמש (ראשון) נחת בישראל כוכב הפופ והטלנובלות הארגנטינאי אגוסטין ברנסקוני. ברנסקוני, שזכה לפרסום עולמי בזכות תפקידיו בסדרות נוער מצליחות, שיתף סטורי מתל אביב עם נחיתתו.

לאחר מכן העלה סרטון מסיור ברחובות העיר העתיקה בירושלים. הסיבה לביקור החגיגי? ככל הנראה כי הכוכב כאן בשביל חתונתה של הזמרת נועה קירל, לצידה כיכב לאחרונה בסדרה הבינלאומית "NOA". השניים פיתחו קשר חברי במהלך הצילומים, והנה הוא כאן כדי לחגוג איתה את אחד הרגעים הגדולים בחייה.

מי זה אגוסטין ברנסקוני?

אגוסטין ברנסקוני הוא זמר, מלחין ושחקן ארגנטינאי שכבש את לבבות מיליונים ברחבי העולם הלטיני ואף מעבר לו. כיום הוא חלק מהצמד המוזיקלי MYA יחד עם מקסי אספינדולה, והשירים שלהם צברו מאות מיליוני צפיות ביוטיוב. ברנסקוני פרץ לתודעה כשגילם את מנואל רמירז בסדרה "אליאדוס" ואת גסטון פרידה בסדרת הנוער האייקונית "סוי לונה" של דיסני. הוא שיתף פעולה עם כוכבים גדולים וסרטוני המוזיקה שלו חצו את רף 100 מיליון הצפיות.

הסדרה "NOA"

הקשר בין ברנסקוני לקירל נוצר בזכות הסדרה המוזיקלית "NOA". הצילומים, שהתקיימו בבואנוס איירס, הסתיימו ביוני האחרון, והסדרה בת 25 הפרקים צפויה להיות להיט עולמי. "NOA" נכתבה על ידי התסריטאית הארגנטינאית פטריסיה מלדונדו, יוצרת הצלחות כמו "המורדים" ו"כמעט מלאכים".

העלילה עוקבת אחר צעירה ישראלית (אותה מגלמת קירל) שמגיעה לארגנטינה בעקבות אהבה, אך מוצאת את עצמה במסע גילוי עצמי מוזיקלי לצד מוזיקאי מקומי (ברנסקוני) שמנסה להתרחק מעולם המוזיקה.

החתונה של נועה קירל: יומיים של חגיגות

תזכורת חמה: חתונת השנה של נועה קירל מתחילה מחר. למה מתחילה? האירוע מתחלק לשני חלקים.

מחר (שלישי) תתקיים החופה באירוע אינטימי ומשפחתי עם מעט אנשים קרובים בלבד. ואז למחרת, ביום רביעי, צפויה מסיבה ענקית ויוקרתית שתכלול סלבס מכל העולם, אנשי תעשייה וכל המעגלים הרחבים. ברנסקוני מצטרף לרשימת האורחים המפוארת, ואנחנו מבטיחים לעדכן מהאירוע המרגש.