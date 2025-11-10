ליאור רודאיף, בן 61 מקיבוץ ניר יצחק, ששימש במשך עשרות שנים כמתנדב אמבולנס וחבר כיתת כוננות, נהרג בקרב מול מחבלי חמאס ונחטף לעזה. כמעט שנתיים אחרי שנפל, היום הובא למנוחות

רודאיף, בן 61 במותו, נפל בעת שניסה להגן על תושבי קיבוצו מפני מחבלי חמאס שפלשו למקום. היום (שני), לאחר יותר משנה מאז אותו בוקר נורא, הוא שב לקבורה בישראל.

ליאור רודאיף נולד בארגנטינה ועלה לישראל עם משפחתו כשהיה בן שבע. המשפחה בחרה להשתקע בקיבוץ ניר יצחק שבמועצה האזורית אשכול, שם הקים רודאיף את ביתו והיה לדמות מוכרת ואהובה. במשך ארבעה עשורים התנדב כנהג אמבולנס וכחבר כיתת הכוננות של הקיבוץ, ונודע כאדם שתמיד נענה ראשון לכל קריאה. חבריו מספרים כי היה אדם ישר, חייכן ובעל עיני תכלת ולב רחב, אהב לרכוב על אופניו ותמיד הציע עזרה לאחרים ללא היסוס.

בבוקר השבעה באוקטובר, כאשר שמע יריות מחוץ לביתו, יצא מיד לסייע. יחד עם חברי כיתת הכוננות של ניר יצחק נלחם בגבורה במחבלים סמוך לשער הקיבוץ והצליח לבלום את חדירתם. במהלך הקרב נהרג ונחטף יחד עם טל חיימי ז"ל, שגם הוא הושב לקבורה. ליאור הותיר אחריו את רעייתו יפה, ארבעה ילדים – נעם, נדב, בר ובן – שלושה נכדים, תומר, דגן ושי, את אביו גיורא ושני אחיו עידית ודורון.