הכוכבת הבינלאומית המצליחה ליידי גאגא, שנמצאת בימים אלו בסיבוב הופעות באירופה, מרגיזה לא מעט גולשים פרו פלסטינים ברשת שנתקלו בתיעוד שלה זורקת את דגל פלסטין.

על פי הסרטון שהופץ בימים האחרונים בטיקטוק, נראית הזמרת לאחר אחת מהופעותיה בספרד, מקבלת ממעריצה את דגל פלסטין מודבק לזר פרחים. מיד לאחר מכן נראה כי היא מעיפה אותו לרצפה, כאשר היא מפרידה אותו מהפרחים .

עוקבים ישראלים פרגנו לכוכבת הבינלאומית וכתבו בתגובות לסרטון – "מלכה", "תודה לך" ו"ישראל לנצח". מהצד השני גולשים פרו פלסטינים רבים התרגזו על התיעוד, וכתבו מנגד "פרי פלסטין".

בקיץ האחרון משטרת ברזיל הודיעה כי סיכלה פיגוע טרור שתוכנן להתבצע בהופעת הענק של ליידי גאגא שהתקיימה אמש בחוף הקופקבנה שבריו דה ז'ניירו. על פי ההערכות, יותר משני מיליון בני אדם הגיעו למופע הענק של הזמרת האמריקנית.

על פי הודעת המשטרה, החשודים שתכננו את הפיגוע פעלו ברשתות החברתיות והציגו את עצמם כחברים בקהילת המעריצים העולמית של ליידי גאגא, במטרה לגייס משתתפים שיניחו מטעני חבלה מאולתרים ובקבוקי תבערה במתחם המופע.

עוד נאמר כי מתכנני הפיגוע היו חברים בקבוצה מקומית שהפיצה תכני שנאה קיצוניים – בין היתר נגד חברי קהילת הלהט"ב – וכן עידדו פגיעה עצמית ותכנים אלימים בקרב בני נוער. במשטרה קיבלו מידע מודיעיני על פעילות הקבוצה, ופעלו יחד עם משרד המשפטים הברזילאי כדי לאתר את חבריה.