מכבי תל אביב הודיעה על החתמת הגארד הדני בן ה-30 גבריאל "איפה" לונדברג שמשחק בעמדות הרכז והקלע. הוא ישנה את העונה?

מכבי תל אביב נמצאת באחת העונות הגרועות בתולדותיה. היא רואה את הפועל אביב נמצאת בצמרת היורוליג, בעוד היא בתחתית. היום (שני) היא הודיעה על החתמת הגארד הדני בן ה-30 גבריאל "איפה" לונדברג שמשחק בעמדות הרכז והקלע. הוא ישנה את העונה?

לונדברג בחמש העונות הקודמות שיחק 129 משחקים ביורוליג עם ממוצעים של 9 נקודות, 2.2 ריבאונדים ו-2.2 אסיסטים ב-21 דקות למשחק. הוא מגיע מפרטיזן בלגרד הסרבית שם קלע 7.3 נקודות בממוצע למשחק ביורוליג, לצד 2.2 ריבאונדים ו-3 אסיסטים ב-14.9 דקות.

עוד באותו נושא מחאה בבוסניה נגד משחק היורוליג בין הפועל תל אביב לדובאי 15:27 | משה כהן 0 1 ❤️

"אנחנו שמחים לצרף את איפה לונדברג למכבי." אמר עודד קטש, "מדובר בגארד גדול, עם הרבה ניסיון ביורוליג, יכולת ואיכות. הוא יכול לעזור לנו בהרבה אספקטים כולל הגנתית ויש לו אלמנטים שאנחנו מאוד זקוקים להם." "אני נרגש מאוד להצטרף למכבי תל אביב," הסביר בהתרגשות איפה לונדברג, "זה אחד המועדונים המכובדים והנלהבים ביותר באירופה. בכל פעם ששיחקתי בתל אביב הרגשתי את האנרגיה האדירה שמגיעה מהאוהדים ומהאווירה בהיכל. אני לא יכול לחכות להיות חלק מזה, להתחרות, ולתת את כל מה שיש לי."

גבריאל לונדברג נולד ב-4 בדצמבר 1994 בקופנהגן, בירת דנמרק. הוא החל את הקריירה המקצוענית במדינתו בקבוצות פאלקון, בי.אם.אס הרלו והורנס איי.סי, איתה זכה באליפות דנמרק בעונת 2015/16. במדי האחרונה רשם ממוצעים של כ-14 נקודות, 4.6 ריבאונדים ו-4.2 אסיסטים למשחק.

ממוסקבה למכבי תל אביב

משם עבר לספרד, שם שיחק במנרסה בעונת 2017/18, ורשם 11.1 נק', 4 ריב' ו-2 אס' בממוצע למשחק, עם אחוזי קליעה של 44% מהשדה. הוא את פריצת הדרך הגדולה שלו רשם בעונת 2020/21 במדי ז’יילונה גורה הפולנית עם ממוצעים של 20.4 נק', 3.8 ריב' ו־5.4 אס' למשחק, לצד 38% מעבר לקשת.

מספרד עבר לצסק"א מוסקבה הרוסית, שם גם התחיל את דרכו ביורוליג עם 9.1 נק' בממוצע למשחק. ב-2022 חתם בפיניקס סאנס והפך לשחקן הדני הראשון ב-NBA. הוא שיחק בארבעה משחקים, אבל שב לאירופה והצטרף לווירטוס בולוניה, עמה זכה באליפות איטליה ובגביע המקומי.

בעונת 2024/25, כאמור, שיחק בפרטיזן בלגרד אצל ז'ליקו אובראדוביץ' וסיפק 9 נקודות לערב, כשבמקביל תרם רבות לזכיית השחורים-לבנים בליגה האדריאטית.