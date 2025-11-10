אמיר דדון ובן צור בשיר חדש ומרגש – "ותן בלבנו" מתוך הפרויקט "ותן חלקנו", המחבר בין אמונה למוזיקה ונותן תקווה בימים מאתגרים. צפו בקליפ לשיר

עוד שיר אמוני לאוסף: הזמרים אמיר דדון ובן צור הוציאו שיר משותף ראשון בשם "ותן בלבנו", מתוך הפרויקט "ותן חלקנו". זהו השיר השביעי בפרויקט המוזיקלי הרוחני, שמתקיים זה שבע שנים. הפרויקט כולל מפגשים שבועיים של אמנים, יוצרים ומלחינים הלומדים יחד ספר הזוהר. הוא משלב אמונה עם מוזיקה עכשווית ומפיק יצירות חדשות מדי שנה.

בקליפ של השיר, ניתן לראות את השניים מבקרים בכותל ובציון הרשב"י במירון, אנשים מניחים תפילין, ומתפללים.

צפו בקליפ השיר "ותן בלבנו" של אמיר דדון ובן צור:

על הפרויקט "ותן חלקנו"

בין השירים שיצאו במסגרת הפרויקט: "מתחילים מחדש", "שמור עלי", "אני מאמין", "פותח את ידיך", "לא לבד" בביצוע עומר אדם ואביב אלוש, ו"לאבא שלי יש סולם" עם עמיר בניון וששון שאולוב. שירים אלה צברו עשרות מיליוני צפיות ביוטיוב.

השיר החדש "ותן בלבנו" מבוצע על ידי אמיר דדון ובן צור. מילות השיר נכתבו על ידי חברי קבוצת הלימוד, והניהול האמנותי בוצע על ידי אבי אוחיון ומתן דרור. הקליפ צולם על ידי עוזי ג'ורג', כולם מחברי הקבוצה.

אמיר דדון ובן צור משתפים

אמיר דדון אמר: "שמחתי לקחת חלק בפרויקט עם הדואט 'ותן בלבנו', יחד עם בן צור, היקר והמוכשר. מאמין שבכוחו של הפרויקט לחבר בין אנשים שונים במהותם ובדרכם האמונית באמצעות המוסיקה. מקווה שהיצירה הזו תפיץ אור ותקווה בעם שלנו".

בן צור הוסיף: "פרויקט שמביא משהו אמיתי, שנוגע ללב, במקומות הפשוטים והטהורים של החיים. 'ותן בלבנו' הוא מפגש בין אמת למוזיקה. העבודה עם אמיר הייתה מפגש נשמות – יש בו אור מיוחד ויחד הצלחנו ליצור רגע של כנות ופשטות".

השיר יוצא בתקופה שבה החברה הישראלית מתמודדת עם אתגרים. הוא מציג מסר של אחדות ואמונה, וממשיך את דרכו של הפרויקט בחיבור בין מגזרים שונים.