הנהלת בת ים הגישה תלונה למשטרה על חשד שעובדים שלה גבו כסף מתושבים שבנו בניגוד לחוק כדי לאשר להם את הבנייה. המשטרה הודיעה כי ארבעה נעצרו

דרמה בבת ים: הנהלת העירייה הגישה תלונה למשטרה על חשד שעובדים שלה שגבו כסף מתושבים שבנו בניגוד לחוק כדי לאשר להם את הבנייה. הבוקר (שני) המשטרה הודיעה כי ארבעה עובדי ציבור נעצרו.

האירוע התחיל לפני כשנה אז לטענת העייריה מידע ראשוני שהגיע לראש העיר בת-ים צביקה ברוט, שהביא לפתיחת חקירה עצמאית של העיריה, ולמבצע משותף עם המשטרה שהביא הבוקר נעצרו חשודים בגביית כסף מתושבים בתמורה למתן אישורים שונים בניגוד לחוק.

את רוב פרטי הפרשה החדשה עדיין לא ניתן לפרסם. מדובר בקבוצת עובדים מתחומי הפיקוח באגפים שונים בעירייה, אשר על פי החשד גבו כספי שוחד מתושבים על מנת להעלים עין מעבירות שונות – או סחטו אותם לצורך מתן אישורים בניגוד לחוק. המידע הראשוני הגיע אל ראש העיר צביקה ברוט כבר לפני למעלה משנה, ולאחר הערכת מצב עם גורמי החקירה הוחלט כי העיריה תקיים בדיקה ראשונית באופן עצמאי.

לאחר שהצטברו חומרים נוספים קיימו בעירייה התייעצויות עם בכירי המשטרה, במהלכן הוחלט כי יש מקום לפתיחת חקירה רשמית בשיתוף פעולה בין העיריה לבין המשטרה. החקירה הוטלה על יחידת ההונאה של מחוז ת"א בהובלת סנ"צ רובי קיים. במהלך השנה האחרונה התקיימו פעולות חקירה סמויות רבות, במהלכן הצטברו חשדות נוספים אשר הבשילו היום למעצרם של החשודים – שחלקם היו מעורבים גם בפרשת השחיתות בתקופת לחיאני, אך לא הועמדו לבסוף לדין.

ראש העיר בת ים: " נמשיך לשלב ידיים בלי לחשוש מאף אחד"

בעירייה ציינו כי עובדים שיתברר במהלך החקירה כי היו מעורבים בפעילות לא חוקית ימוצה עמם הדין, אך הדגישו כי חלק מהעובדים שנלקחו היום למשטרה התבקשו למסור עדות ואינם בהכרח חשודים – ולכן ציינו כי יש להמתין בסבלנות לתוצאות ולא לקפוץ למסקנות לגבי אף אדם.

לפני עשר שנים ראש עירית בת-ים לשעבר, שלמה לחיאני, נכנס לכלא בשל עבירות של שחיתות שלטונית, נחשפת כעת פרשה חדשה של עבירות על טוהר המידות בעירייה, אך כעת העירייה מטפלת בשחיתות.

ראש העיר צביקה ברוט: "התחייבנו שלהנהלת העיר בראשותי תהיה אפס סובלנות לשחיתות, ולעולם לא ניתן לאף אחד לשלוח שוב יד לקופה הציבורית בבת-ים. הימים האלה נגמרו. ברגע שקיבלתי את המידע המשמעותי הובלנו את המהלך הלא שגרתי הזה לפעילות משותפת בין העיריה למשטרה. אני מודה למפקד יחידת ההונאה סנ״צ רובי קיים, למפקד המחוז ניצב חיים סרגרוף ולצוות החוקרים על עבודתם ברמה הגבוהה ביותר. נמשיך לשלב ידיים בלי לחשוש מאף אחד, כדי לשמור תמיד על האינטרס הציבורי".