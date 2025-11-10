לאחר שדווח כי ראש הממשלה בנימין נתניהו התנגד למינויו של איתי אופיר כפרקליט הצבאי הראשי החדש, בלשכת שר הביטחון הודיעו כי הוא חתם על כתב המינוי – והוא ייכנס לתפקידו ב-24 בנובמבר

עכשיו זה רשמי: בלשכת שר הביטחון הודיעו כי שר הביטחון ישראל כ"ץ חתם אתמול (ראשון) על כתב המינוי של עו"ד איתי אופיר כפרקליט הצבאי הראשי. בעקבות המינוי, לעו"ד אופיר תוענק דרגת אלוף והוא ייכנס לתפקידו בתאריך 24 בנובמבר 2025.

ההודעה על חתימת המינוי מגיעה לאחר שדווח אמש בחדשות 12 על עימות בין כ"ץ לראש הממשלה בנימין נתניהו, שדרש לא להשלים את מינויו של אופיר כפצ"ר החדש. לפי הדיווח, יאיר נתניהו הפעיל על אביו לחצים לבטל את המינוי, והדבר הוביל למתיחות בין ראש הממשלה לשר הביטחון.

עוד באותו נושא ח"כים בימין נגד הפצ"ר החדש: "בושה, ממנים אנשי שמאל" 18:59 | חדשות סרוגים 15 1 😀

בסביבת ראש הממשלה אמרו כי "רה"מ לא רק שהופתע מאוד וכעס על דרך המינוי של עו"ד איתי אופיר לתפקיד הפצ"ר החדש אלא זעם גם על המינוי עצמו. המינוי עצמו לא נחתם עדיין, ורה"מ לא רוצה שהוא ימונה. רה"מ מצפה שהמינוי לא יושלם והבהיר זאת לשר הביטחון כ"ץ בשיחה ביניהם".