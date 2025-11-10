עכשיו זה רשמי: בלשכת שר הביטחון הודיעו כי שר הביטחון ישראל כ"ץ חתם אתמול (ראשון) על כתב המינוי של עו"ד איתי אופיר כפרקליט הצבאי הראשי. בעקבות המינוי, לעו"ד אופיר תוענק דרגת אלוף והוא ייכנס לתפקידו בתאריך 24 בנובמבר 2025.
ההודעה על חתימת המינוי מגיעה לאחר שדווח אמש בחדשות 12 על עימות בין כ"ץ לראש הממשלה בנימין נתניהו, שדרש לא להשלים את מינויו של אופיר כפצ"ר החדש. לפי הדיווח, יאיר נתניהו הפעיל על אביו לחצים לבטל את המינוי, והדבר הוביל למתיחות בין ראש הממשלה לשר הביטחון.
בסביבת ראש הממשלה אמרו כי "רה"מ לא רק שהופתע מאוד וכעס על דרך המינוי של עו"ד איתי אופיר לתפקיד הפצ"ר החדש אלא זעם גם על המינוי עצמו. המינוי עצמו לא נחתם עדיין, ורה"מ לא רוצה שהוא ימונה. רה"מ מצפה שהמינוי לא יושלם והבהיר זאת לשר הביטחון כ"ץ בשיחה ביניהם".
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
עוזי
חבל שלא ממנים אנשי ימין מובהקים פשוט טועים פעם אחר פעם כך לא מושלים11:10 10.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
כל הכבוד לכ"ץ, שבחר במינוי ראוי וממלכתי, למרות הלחץ של הבייס הביביסטי.11:16 10.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
קותי
לדעתי זו ממשלה ל היפוכונדרים מתוסכלים שהאחד מתנגד לשני והמנצח זה בן נתניהו מארהב12:11 10.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
כל הכבוד לכ"ץ, שבחר במינוי ראוי וממלכתי, למרות הלחץ של הבייס הביביסטי.11:16 10.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
עוזי
חבל שלא ממנים אנשי ימין מובהקים פשוט טועים פעם אחר פעם כך לא מושלים11:10 10.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר