אחרי שהצליח לברוח מהכלא תחת זהות בדויה, שם טוב האבי בורח שוב ומוצא את עצמו בעיר בדיונית שנקראת "יהוד". זהו סרט ההמשך לאופרת הרוק המצליחה שכתב תמיר בר, וגם הפעם הוא מזמין אורחים מפתיעים שיככבו לצידו

הקאמבק של שום טוב האבי: כאן דיגיטל השיקו הבוקר בכאן BOX (שני) את שם טוב האבי 2, אופרת רוק בהמשך לסרטו הראשון של תמיר בר.

שם טוב האבי 2, בכיכובו של תמיר בר ואורחים מפתיעים, מגיע חמש שנים אחרי השקת אופרת הראפ שהפכה תוך זמן קצר לתופעת רשת עם מיליוני צפיות. הסרט הראשון זכה להצלחה ענקית, וסיפר את סיפורו של צעיר ישראלי שהתמכר לסמי הרדמה בטיפולים של רופא השיניים, ובעקבות כך הפך גם לראפר מצליח שהסתבך ונכנס לכלא.

בסרט ההמשך תמיר בר עושה זאת שוב, אחרי שברח מבית הסוהר וחי שנים רבות בזהות בדויה בארצות הברית, הוא נאלץ לברוח שוב ומוצא את עצמו בעיר בדיונית שנקראת "יהוד". העיר הזו אינו דומה כלל וכלל ליהוד שאנו מכירים היום בישראל. בסרט ההמשך מתארחים כוכבים רבים – נוגה ארז, מתן פרץ, ישי סוויסה ועוד.

בעקבות ההצלחה של "עלייתו ונפילתו של שם טוב האבי" קיבל תמיר בר הצעה מקשת 12, וכיום הוא מככב בסדרות רבות בערוץ 12 כולל ב"ארץ נהדרת".