מיקי קם במופע חדש ומצחיק במיוחד – "מיקי כאן". ערב הומור, מוזיקה וצחוק בלי הפסקה. גילוי אישי, כישרון ענק, וחוויה שלא תשכחו

הקומיקאית, השחקנית והזמרת האהובה מיקי קם חוזרת לבמות בענק. אחרי שלושה מופעי בידור שזכו להצלחה מסחררת, היא משיקה עכשיו את המופע הרביעי במספר – מיקי כאן, ערב בידור חדש שמבטיח להיות קורע מצחוק מההתחלה ועד הסוף.

במופע הזה, מיקי מדברת בלי פילטרים – בדיוק כמו שהקהל אוהב אותה. היא צוחקת על הגיל, על האהבה, על הזוגיות ועל כל מיני מצבים מחיי היומיום… כמו מה קורה כשהמקרר ריק והבעל פשוט לא שומע.

היא לא חוסכת באף נושא – ובעיקר צוחקת על עצמה, כי בסופו של דבר, הכי כיף לצחוק על מה שאנחנו מכירים הכי טוב.

זהו ערב מצחיק, אנרגטי ומפתיע במיוחד, שכולו חגיגה של אישה אחת שהיא מולטי-טאלנט אמיתי – מולטי מיקי.

מופע שיגרום לכם לצחוק עד דמעות, להזדהות עם כל בדיחה ולצאת מהאולם עם חיוך ענקי על הפנים.

המופע בבימויו ועריכתו של מוטי אבירם, שמבטיח להפוך את הערב הזה לחוויה בלתי נשכחת.

