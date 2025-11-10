צה"ל התחיל הבוקר (שני) תרגיל צבאי ענק ברחבי יהודה ושומרון שמכונה "שאגת הארי" בשיתוף חיל היבשה, האוויר וזרועות נוספות. גם דובר צה"ל בערבית תא"ל אביחי אדרעי פרסם על התרגיל ובכך הזהיר את ערבי יהודה ושומרון.
בתרגיל משתתפים כוחות פיקוד המרכז, בשיתוף פעולה עם יחידות מיוחדות, חיל האוויר, אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, זרועות נוספות בצה”ל וכוחות ביטחון נוספים. במסגרת התרגיל יתורגלו תרחישים של הסלמה בגזרה.
במהלך התרגיל יבוצע שימוש בדימוי אויב, רחפנים ואמצעי לחימה שונים, ותורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי טיס במרחב. מצה"ל נמסר כי התרגיל מתקיים כחלק מגרף התרגילים של אגף המבצעים תוך תרגול והטמעת התכניות האופרטיביות בראיה רב-זירתית.
תרגיל זה נקבע מראש כחלק מתוכנית האימונים השנתית של צה”ל לשנת 2025. במקרה של אירוע אמת התושבים יעודכנו על-ידי כוחות הביטחון.
