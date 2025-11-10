האלוף (במיל') הרצל בודינגר, מפקדו ה-12 של חיל האוויר, נפטר היום והוא בן 82. בודינגר, מגדולי טייסי הקרב בישראל, הוביל את חיל האוויר לשינויים דרמטיים, כולל קליטת מטוסי ה'רעם' (F-15I) ופתיחת קורס הטיס לנשים

ברוך דיין האמת. בגיל 82 הלך לעולמו מפקד חיל האוויר, האלוף (במיל') הרצל בודינגר.

בודינגר, ששירת בצה"ל במשך 34 שנים, מ-1961 ועד 1996, נחשב לאחד המעצבים המרכזיים של חיל האוויר בעידן המודרני, והותיר חותם עמוק על ביטחונה של מדינת ישראל.

הוא גדל בקרית מוצקין ולמד בבית הספר הריאלי בחיפה, הוא התנדב לקורס טייס והטיס מטוסי קרב מסוג מיסטר וווטור ולאחר מכן גם מיראז' ו-F-16. הוא נחשב לטייס קרב עטור שבחים, שביצע 451 גיחות מבצעיות והפיל שני מטוסי אויב בקרבות אוויר.

ב-1964 נפצע קשה לאחר שמנוע מטוסו התפוצץ, אך הוא בחר שלא לנטוש, אלא לבצע נחיתת אונס בפרדס. הוא נפצע בגבו, ושב לשירות קרבי לאחר שיקום ממושך. במלחמת ששת הימים השתתף במבצע מוקד והשמיד 10 מפציצי טופולב על הקרקע בתקיפות במצרים ועיראק. בתקיפה בלוקסור, מטוסו נפגע מאש נ"מ, אך הצליח לנחות באילת על מנוע אחד. הוא הפיל מטוס מיג 17 סורי במלחמת יום הכיפורים (1973) ומיג 21 סורי נוסף במלחמת ההתשה במובלעת הסורית (1974).

מיד לאחר מלחמת יום הכיפורים מונה למפקד טייסת 101, שהייתה הטייסת הראשונה שקלטה את מטוסי הכפיר בחיל האוויר.

מפקד חיל האוויר ה-12 (1992–1996)

בודינגר מונה למפקד החיל בינואר 1992, והוביל את הארגון לשורת מהלכים פורצי דרך שהשפיעו על עוצמת החיל עד היום:

קליטת מטוסי ה-F-15I ("רעם"): בודינגר גיבש את ההמלצה לרכש מטוסי קרב לתקיפה ארוכת טווח, שהפכו למטוסי ה"רעם" (F-15I). פתיחת קורס הטיס לנשים: בעקבות פסיקת בג"ץ בעניין עליס מילר, נפתח קורס הטיס לנשים תחת פיקודו ב-1994. פעילות מבצעית: החיל בפיקודו לקח חלק מרכזי במבצע דין וחשבון (1993) ובמבצע ענבי זעם (1996), כאשר בודינגר אף השתתף בעצמו בגיחת תקיפה מבצעית בלבנון במטוס F-16.

בודינגר גם מינה ועדת חקירה פנימית בעקבות "אסון הכבל" (1992) ויישם את מסקנותיה.

לאחר פרישתו מצה"ל, כיהן כנשיא ויו"ר דירקטוריון חברת ראדא תעשיות אלקטרוניות. שימש כיו"ר מכון פישר למחקר אסטרטגי אוויר וחלל ויו"ר אוניברסיטת אריאל בשומרון. והיה מפקד חיל האוויר הראשון שהתנדב לשירות מילואים כמדריך בבית הספר לטיסה, והפסיק שירות זה רק בגיל 63.

ב-2012 עורר סערה כשאמר כי לדעתו ישראל הייתה צריכה לתקוף את מתקני הגרעין באיראן כבר ב-2005.

בנו, אילן, המשיך את דרכו כטייס קרב וכיהן כראש להק כוח האדם בחיל האוויר בדרגת תת-אלוף.