יו"ר ועדת חוקה שמחה רוטמן פתח את הדיון על פיצול תפקידי היועץ המשפטי לממשלה כשטען כי "כל מי שמנסה לתקן את מערכת המשפט – נפתחת נגדו חקירה פלילית, ואז כל פעם אומרים שזאת לא העת הנכונה לתקן"

בדיון בוועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת שנערך היום (שני) בנושא פיצול תפקידי היועץ המשפטי לממשלה, יו"ר הוועדה שמחה רוטמן טען כי "כל מי שמנסה לתקן את מערכת המשפט – נפתחת נגדו חקירה פלילית, ואז כל פעם אומרים שזאת לא העת הנכונה לתקן".

ההצעה של רוטמן עוסקת בפיצול תפקידי היועמ"ש לשלושה תפקידים שונים: יועץ משפטי, תובע כללי, ומייצג בערכאות. כמו כן, ההצעה תהפוך את חוות דעתו של היועמ"ש ללא מחייבת, זאת בניגוד לנהוג היום לפי פסקי דין של בג"ץ בהם קבעו כי היועמ"ש הוא הפרשן המוסמך של החוק, וחוות דעתו מחייבת את הממשלה.

לדברי רוטמן: "היום אנחנו באנומליה, יועץ משפטי אמור לעבוד בשביל הממשלה, והרבה פעמים אנשים שואלים אותי איך הממשלה פועלת ככה? התשובה היא שכיום אין ייעוץ משפטי לממשלה. נכון להיום, אין ייעוץ משפטי למדינת ישראל וממשלת ישראל ואני רואה את זה בעשרות מקרים – בין אם הממשלה צודקת או לא".

"מה שקורה בנושא התובע הכללי בארצות הברית זה לא טוב. אני מציע כאן משרה של שש שנים עם מנגנון קשוח לפיטורים שלו, לא בכל פעם שהממשלה מתחלפת" טען. "יש הרבה רעש, אבל אם ננהל דיון ענייני נוכל להגיע להסכמות. אם ננהל את זה עם רעש וצלצולים לא נתקדם".

"אני כרגע מקבל ביקורת מהקואליציה על חלק מהחוק. הסכמה היא כלי חשוב, חלק מהדברים אקבל וחלק פחות, זה צריך להיות מקצועי וענייני. אבל אם ננהל קרב חפירות ונצביע כמו גלמים זה לא נכון" סיכם. "אם ננהל את זה בענייניות נוכל להתקדם. אני חושב שהצעת החוק נותנת מענה לכלל הבעיות. אני גם רוצה להבהיר כדי להוריד מהשולחן שאין כאן שום הסדר שקשור לתיקי נתניהו. להפך, אני חושב שזו אפילו טעות פוליטית כי זו תרנגולת שמטילה ביצי זהב, עדיף לא לשחוט אותה".