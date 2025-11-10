תגידו מזל טוב: הזוג הראשון לעונה בתוכנית השידוכים "ווארט" – סגר, ובכן, ווארט. בפרק ששודר אמש (ראשון) ברשת 13, שימי הוציא טבעת והציע נישואין לבת זוגו שהכיר בתוכנית, אדל. אחרי ההצעה המרגשת, בני הזוג חגגו עם משפחתם, וכמובן שברו צלחת.

צפו – רגע ההצעה המתוק של שימי ואדל ב"ווארט":

שימי ואדל רגע ההצעה, ווארט (באדיבות רשת 13)

אי אפשר להתכחש לכך שהיה מדובר ברגע מרגש במיוחד. אדל התקשתה להגיב להצעה בעברית, וביקשה משימי להציע באנגלית. רגע משעשע קרה כששימי ניסה לשלוף את המשפט באנגלית, ובמקום זה אמר: "אר יו מרי מי?"

זה לא שינה לאדל שהגיבה ב"איי דו" מתרגש במיוחד.

לאחר ההצעה, הזוג פגשו את המשפחות שלהם, והתכנסו לחגוג. כמובן, האימהות ביצעו את שבירת הצלחת המסורתית.

שימי ואדל שבירת הצלחת, ווארט (באדיבות רשת 13)

מזל טוב לזוג הטרי! שתזכו להקים בית נאמן בישראל.

 

 