יו"ר רע"מ מנסור עבאס איבד סבלנות כשנשאל אם הוא תומך בחיסול חמאס בתוכנית "קלמן וליברמן", תקף את המראיינים וניתק את השיחה בשידור חי

יו"ר רע"מ, מנסור עבאס, נשאל הבוקר (שני) בתוכנית הרדיו "קלמן וליברמן" על ידי המראיינים אסף ליברמן וסולימאן מסוודה בכאן חדשות ברשת ב׳ האם הוא תומך בחיסול חמאס. עבאס הגיב בכעס על עצם השאלה ואמר: "אתה, אתה מכניס אותי לשאלות. זה לא… אני נותן לך תשובות. זה מתחיל להיות מין חקירה כזאת. אני מסיים את הריאיון".

ליברמן ניסה להרגיע ושאל: "השאלות האלה מטרידות את אזרחי ישראל. מה עושים עם חמאס?" אך עבאס, שהתעקש לא לענות, תירץ את עזיבת הריאיון באומרו: "אני עליתי כדי לדבר על הפשיעה והאלימות בחברה הערבית, על הכאבים של החברה הערבית, על הקיצוצים ועל ההתנהגות של שרים כמו מאי גולן, בן גביר, שיקלי וסמוטריץ', שמזניחים את החברה הערבית ואתה רוצה להכניס אותי לנושא הזה".

כזכור, עבאס שימש שותף בכיר בממשלת השינוי של נפתלי בנט ויאיר לפיד, במהלך שהכניס לראשונה מפלגה ערבית לקואליציה. הוא צפוי להיות גם בבחירות הקרובות גורם מרכזי בשאלה מי ירכיב את הממשלה. לפי הערכות במערכת הפוליטית, רע"מ בראשותו עשויה שוב לשמש לשון מאזניים בהרכבת ממשלת השמאל.