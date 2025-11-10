ראש מועצת שומרון יוסי דגן הגיב לקביעת תחום שיפוט ל 4 ישובים בשומרון ובראשם שא-נור: "תיקון עוול היסטורי – צעד ציוני חשוב לחיזוק ההתיישבות והביטחון"

ראש מועצת שומרון יוסי דגן הגיב הבוקר (שני) לחתימת אלוף פיקוד המרכז על קביעת תחומי שיפוט ל-4 ישובים חדשים בשומרון, ובראשם הישוב העקור שא-נור – ישוב ממנו גורש דגן בעצמו עם משפחתו לפני 20 שנה.

"אני מבקש להודות למפקד פיקוד המרכז אבי בלוט על החתימה על הצו החשוב וההיסטורי הזה – צעד של תיקון עוול גדול, ובעיקר צעד ציוני מהמעלה הראשונה" אמר דגן. "מדובר במהלך חשוב מאין כמותו גם להתיישבות וגם לחיזוק הביטחון".

לדבריו, "ברור לכל בר דעת שהסיבה המרכזית לגל הטרור בשנים האחרונות, שמרביתו יצא מצפון השומרון, היא מחיקת ההתיישבות באזור. הדרך היחידה להחזיר את הביטחון למדינת ישראל היא לחדש את ההתיישבות בצפון השומרון – כפי שממשלת ישראל קבעה".

דגן הוסיף: "אני מבקש להודות גם לשר האוצר ושר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ', שדוחף בכל כוחו את ההסדרה ברמה הממשלתית, ולמנהלת ההסדרה בראשות יהודה אליהו – שותפי אמת לחידוש ההתיישבות בצפון השומרון".