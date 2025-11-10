הרשויות בוונצואלה עצרו את עלי זכי האגי ג'ליל, החשוד במעורבות בפיגוע ההתאבדות במטוס בפנמה ב-1994 בו נרצחו 21 בני אדם – ביניהם 12 יהודים. ג'ליל חשוד בתיאום הלוגיסטיקה והתחבורה למחבלים

אחרי יותר מ-30 שנה: הרשויות בוונצואלה הודיעו הלילה (שני) כי עצרו את עלי זכי האגי ג'ליל, החשוד במעורבות בפיגוע ההתאבדות במטוס בפנמה ב-1994. בפיגוע נהרגו 21 בני אדם, ביניהם 12 יהודים שהיו חברים בקהילה המקומית בפנמה.

ג'ליל, אזרח ונצואלי ממוצא לבנוני, נעצר באי מרגריטה שבוונצואלה בתום מבצע משותף של רשויות אכיפת החוק במדינה, לצד אינטרפול וסוכנויות בינלאומיות נוספות. על פי החשד, ג'ליל היה אחראי על תיאום הלוגיסטיקה והתחבורה עבור המחבלים, שעלו לטיסה 901 של חברת "אלאס צ'יריקנס" ב-19 ביולי 1994 ופוצצו חומרי נפץ שהוסתרו בתוך מכשיר קשר נייד. הוא צפוי לעמוד בפני אישומים של רצח בכוונה תחילה ופשעים נגד ביטחון המדינה, והרשויות בפנמה ביקשו את הסגרתו.

מעצרו של ג'ליל מגיע אחרי שנים שבהם חקירת הפיגוע היה תקוע, זאת בשל חוסר שיתוף פעולה בינלאומי והטלטלות הפוליטיות בוונצואלה. במשך שנים התיר היה סגור, אך הוא נפתח מחדש בשנת 2017 אחרי שמידע מודיעיני ופורנזי קשרו חשודים בוונצואלה ובלבנון לפיגוע.