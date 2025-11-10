רק עשרה גורמים בארגון הטרור הרצחני חמאס ידעו על מיקום גופתו של הדר גולדין שהושב אמש לישראל. בצה"ל נמנעו מחיסול בכירים בארגון כדי לא "לאבד" את המידע על מיקומו

פרטים חדשים על אחד הסודות השמורים ביותר של חמאס – מיקומו של סגן הדר גולדין הי"ד, שנפל במבצע "צוק איתן" ונשבה בידי הארגון לפני 11 שנים, עד שהושב אמש לישראל.

על פי הדיווח של עיתונאי גלי צה"ל, דורון קדוש, מיקום קבורתו של גולדין נשמר במעגל סודי במיוחד בתוך הזרוע הצבאית של חמאס, כשפחות מעשרה אנשים בלבד ידעו עליו, רובם מבכירי ההנהגה הצבאית של הארגון. עם התמשכות המלחמה וחיסולם של בכירים רבים, בהם יחיא סינוואר, מוחמד דף ומח"ט רפיח מוחמד שבאנה, הצטמצם עוד יותר מספר שותפי הסוד, ולפי ההערכות האחרונות נותרו רק חמישה גורמים בחמאס שידעו את המידע הרגיש.

הדיווח מגלה כי לאורך כל המלחמה, צה"ל נמנע במכוון מחיסול אותם מחבלים, שהוגדרו על ידיו "נכסים מודיעיניים" בשל הידע שברשותם על מקום הימצאו של גולדין. אף שהיו מטרות לגיטימיות מבחינה מבצעית, בצה"ל הוחלט שלא לפגוע בהן כדי לא לאבד את המידע הייחודי שיכול היה להוביל להשבת גופתו לישראל.

עוד נחשף כי לצה"ל היו לפחות שתי הזדמנויות שונות לחסל את מח"ט רפיח מוחמד שבאנה, אך השתיים בוטלו ברגע האחרון משום שבסביבתו שהו אותם "נכסים מודיעיניים" שהחזיקו במידע הרגיש על גולדין. רק בשלב מאוחר יותר, כשהם לא היו בקרבתו, חוסל שבאנה במנהרה בחאן יונס יחד עם מוחמד סינוואר.