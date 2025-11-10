פרטים חדשים על אחד הסודות השמורים ביותר של חמאס – מיקומו של סגן הדר גולדין הי"ד, שנפל במבצע "צוק איתן" ונשבה בידי הארגון לפני 11 שנים, עד שהושב אמש לישראל.
על פי הדיווח של עיתונאי גלי צה"ל, דורון קדוש, מיקום קבורתו של גולדין נשמר במעגל סודי במיוחד בתוך הזרוע הצבאית של חמאס, כשפחות מעשרה אנשים בלבד ידעו עליו, רובם מבכירי ההנהגה הצבאית של הארגון. עם התמשכות המלחמה וחיסולם של בכירים רבים, בהם יחיא סינוואר, מוחמד דף ומח"ט רפיח מוחמד שבאנה, הצטמצם עוד יותר מספר שותפי הסוד, ולפי ההערכות האחרונות נותרו רק חמישה גורמים בחמאס שידעו את המידע הרגיש.
הדיווח מגלה כי לאורך כל המלחמה, צה"ל נמנע במכוון מחיסול אותם מחבלים, שהוגדרו על ידיו "נכסים מודיעיניים" בשל הידע שברשותם על מקום הימצאו של גולדין. אף שהיו מטרות לגיטימיות מבחינה מבצעית, בצה"ל הוחלט שלא לפגוע בהן כדי לא לאבד את המידע הייחודי שיכול היה להוביל להשבת גופתו לישראל.
עוד נחשף כי לצה"ל היו לפחות שתי הזדמנויות שונות לחסל את מח"ט רפיח מוחמד שבאנה, אך השתיים בוטלו ברגע האחרון משום שבסביבתו שהו אותם "נכסים מודיעיניים" שהחזיקו במידע הרגיש על גולדין. רק בשלב מאוחר יותר, כשהם לא היו בקרבתו, חוסל שבאנה במנהרה בחאן יונס יחד עם מוחמד סינוואר.
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
0 דיונים
מיואש למדי
החי חשוב מן המת. אז הפקרתם את בטיחות האנשים החיים מן הסיבה הזאת? אוכלי מוות על מלא!10:05 10.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
משה
מטורפים. קוראים לזה פאגניות - לחשוב שיש לסכן חיים בשביל גופה של מת. יש מקום לדון על מבצע כזה או אחר אבל כמדיניות? צריך פעם לבדוק איך מעשי העבריין מזק.א שבשם "קדשות...
מטורפים. קוראים לזה פאגניות - לחשוב שיש לסכן חיים בשביל גופה של מת. יש מקום לדון על מבצע כזה או אחר אבל כמדיניות? צריך פעם לבדוק איך מעשי העבריין מזק.א שבשם "קדשות המת'" עשה הון פוליטי וכלכלי שאיפשר לו גם את העבירות החמורות - השפיעו על עיצוב היחס הציבורי לגופותהמשך 10:23 10.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
משה
מטורפים. קוראים לזה פאגניות - לחשוב שיש לסכן חיים בשביל גופה של מת. יש מקום לדון על מבצע כזה או אחר אבל כמדיניות? צריך פעם לבדוק איך מעשי העבריין מזק.א שבשם "קדשות...
מטורפים. קוראים לזה פאגניות - לחשוב שיש לסכן חיים בשביל גופה של מת. יש מקום לדון על מבצע כזה או אחר אבל כמדיניות? צריך פעם לבדוק איך מעשי העבריין מזק.א שבשם "קדשות המת'" עשה הון פוליטי וכלכלי שאיפשר לו גם את העבירות החמורות - השפיעו על עיצוב היחס הציבורי לגופותהמשך 10:23 10.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מיואש למדי
החי חשוב מן המת. אז הפקרתם את בטיחות האנשים החיים מן הסיבה הזאת? אוכלי מוות על מלא!10:05 10.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר