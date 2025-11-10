אחרי ההוראה לסיעת דגל התורה להצביע נגד חוק עונש מוות למחבלים, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר תקף את ח"כ משה גפני: "שוב בחר בברית הוותיקה שלו עם טיבי. הפזילה הקבועה של גפני לשמאל היא בניגוד לעמדת בוחריו"

יו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר תקף הבוקר (שני) את ח"כ משה גפני, זאת בעקבות הוראת הרב דוב לנדו לסיעת דגל התורה להצביע נגד חוק עונש מוות למחבלים שתעלה היום לקריאה ראשונה במליאת הכנסת.

"לצערי הרב, גפני שוב בחר בברית הוותיקה שלו עם טיבי. הפזילה הקבועה של גפני לשמאל, היא בניגוד לעמדת בוחריו שנרדפים בידי השמאל" אמר בן גביר. "עונש מוות למחבלים יעשה צדק והרתעה גם למשפחות חרדים שנרצחו בפיגועים, ואני מצפה מכל חברי הכנסת החרדים לתמוך בחוק הזה שמציל חיים, ולא להאמין להבטחות השווא של השמאל והמפלגות הערביות".

כאמור, מנהיג הציבור החרדי-ליטאי, הרב דוב לנדו, הורה לחברי הכנסת של דגל התורה להצביע נגד חוק עונש מוות למחבלים של עוצמה יהודית, שצפוי לעלות להצבעה היום במליאת הכנסת. גורם במפלגה הסביר כי "יש חשש רודף – אם הערבים יראו שאנחנו מעבירים חוק כזה, זה יכול לגרום שפיכות דמים".