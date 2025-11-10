פוסט של יונתן אוריך על הקשר שלו מילדות להדר גולדין הי"ד, הצליח לרגש גם את אויבו המר רונן צור: "בעולם נורמלי היינו מתכתבים כך, כמו בני אדם, כמו אחים לאותו עם"

יונתן אוריך, דוברו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, מנהל עימות תמידי עם יועץ התקשורת רונן צור, כשלא פעם העימות ביניהם מגיע למקומות נמוכים עם שמות גנאי, ניבולי פה וקללות. אלא שהפעם אוריך פרסם ציוץ בו הוא התייחס לקשר שלו להדר גולדין ז"ל, והצליח לסחוט מחמאה אפילו מצור.

אוריך כתב: "הדר גולדין היה מדריך בבני עקיבא עם אחותי. הוא למד איתי בבית הספר. הוא היה כל מה שטוב בעולם הזה. היינו מסתכלים עליו כמו לראות פלא. אני זוכר איך היינו מסדרים יחד כיסאות כתר במניין ליום כיפור של הרב מוטי דשא, יחד עם אבא שמחה והאח צור. 11 שנים חלפו מאז אותו יום שישי שבו אחותי שאלה אותי אם זה אמיתי ואני לא ידעתי וקיוויתי אחרת".

אוריך התייחס להשבתו של גולדין אמש וכתב: "הדר חזר לקבר ישראל, אבל הוא לא יחנך עוד ילדים, והוא לא יסדר עוד כיסאות בבית הכנסת, והוא לא יהיה מי שהיה יכול להיות – מתוק, מדהים, מרשים, משובב לב, נושא חן וחסד בעיני אלוהים ואדם. אני בוכה עם משפחת גולדין המופלאה. אני בוכה על מה שאבד. אני בוכה על הדר".

רבים הגיבו לאוריך ושיתפו את דבריו, אך מעל כולם בלטה תגובתו של רונן צור, שכתב לו: "יונתן. כתבת יפה ועשית מעשה הנצחה ראוי להדר, עם מידע שלא הכרנו. בעולם נורמלי היינו מתכתבים כך, כמו בני אדם, כמו אחים לאותו עם, וגם בתוך המחלוקת מוצאים דברים להסכים עליהם. מקווה שתמצא דרך לנטוש את עולם ההסתה והשנאה, כדי שהנורמליות שאבדה תחזור. שווה בשביל הדר ובשביל כל הנופלים".