נשיא ארה"ב דונלד טראמפ העניק חנינה לחברי צוות עורכי הדין של קמפיין הבחירות שלו מ-2020, ביניהם עורך דינו לשעבר רודי ג'וליאני – שהוביל את תכניתו לשנות את רשימות האלקטורים בבחירות 2020

הבית הלבן הודיע הלילה (בין ראשון לשני) כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ העניק חנינה ל-77 אנשים – ביניהם חברי צוות עורכי הדין של קמפיין הבחירות שלו מ-2020, שהיו מעורבים בתכניתו לשנות את רשימות האלקטורים ממדינות שהצביעו נגד טראמפ בבחירות הללו.

ההודעה על רשימת מקבלי החנינה פורסמה באמצע הלילה (לפי שעון מקומי) על ידי אד מרטין, "צאר החנינות" של טראמפ – אך לא פורסם בערוצים הרשמיים של הבית הלבן. הרשימה כוללת בין היתר את עורך דינו לשעבר של טראמפ, רודי ג'וליאני, שרשיונו נשלל בעקבות הצהרותיו השקריות שנאמרו כחלק ממאמציו לטעון לזיופים בבחירות לנשיאות. גם קנת' צסבורו וסידני פאוול, שהיו חלק מצוות עורכי הדין ומי שהובילו את הטענות לזיופים, נכללו כעת ברשימה.

בנוסף, טראמפ העניק חנינה לעשרות פעילי המפלגה הרפובליקנית אשר חתמו על הצהרות שקריות וטענו כי הם נבחרו כאלקטורים – זאת כחלק מקמפיין הלחץ על סגן הנשיא דאז מייק פנס לסרב לאשר את התוצאות הלגיטימיות של הבחירות בהם ניצח ג'ו ביידן. יש לציין כי כל החנינות שניתנו הן סימבוליות, מכיוון שאף אחד מ-77 האנשים שנכללו ברשימה לא הורשע בעבירות פליליות.