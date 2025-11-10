ב"ניו יורק טיימס" דווח כי הנזק שנגרם לאתרי הגרעין של איראן במבצע "עם כלביא" היה חלקי בלבד – ובטהרן "מפעלי הטילים עובדים כעת 24 שעות ביממה. הם מקווים לשגר 2,000 טילים בבת אחת כדי להציף את מערכות ההגנה של ישראל"

איום חסר תקדים: כמעט חצי שנה אחרי מבצע "עם כלביא" באיראן, בעיתון ה"ניו יורק טיימס" דווח הלילה (שני) כי הנזק שנגרם למתקני הגרעין בטהרן ב-12 ימי המלחמה אמנם היה משמעותי – אך רחוק מהשמדה מוחלטת. גורמים רשמיים אמרו כי החשש במזרח התיכון הוא שהעימות הבא בין ישראל ואיראן הוא רק עניין של זמן.

לפי הדיווח, גורמים באיראן אמרו כי "מפעלי הטילים עובדים כעת 24 שעות ביממה" כדי לייצר טילים חדשים. הגורמים איימו כי "בפעם הבאה שהם יחליטו להגיב, הם מקווים לשגר 2,000 טילים בבת אחת כדי להציף את מערכות ההגנה של ישראל – לא 500 לאורך 12 ימים, כפי שהיה ביוני". עוד נטען כי ישראל "רואה במערכה הקודמת עבודה שלא הושלמה", ומוכנים לחידוש הלחימה.

עוד דווח כי ההערכה במערב היא שטהרן מחזיקה במאגר אורניום מועשר הגדול מספיק כדי לייצר 11 פצצות גרעין. בעוד שאיראן טוענת כי הוא נקבר תחת הריסות התקיפות, גורמים רשמיים בישראל העריכו כי האורניום הועבר למקום מסתור. במקביל דווח כי איראן ממשיכה לעבוד על אתר העשרה חדש, שאליו היא מסרבת לאפשר גישה לפקחים הבינלאומיים.

עם זאת, מצבה המבודד של איראן העלה גם מחלוקות פנימיות על הדרך להתמודד מול ארה"ב והנשיא דונלד טראמפ. לפי הדיווח, חלק מהבכירים במדינה מאמינים שצריך להתפשר מולו כדי למנוע קריסה כלכלית – אך מנגד, אחרים סבורים שאין דרך לדבר עם האמריקנים. מנהל פרויקט איראן בקבוצת המשבר הבינלאומית, שצוטט בכתבת ה"ניו יורק טיימס", אמר שלמרות המחלוקות – שני הצדדים מכימים שעימות נוסף עם ישראל הוא בלתי נמנע.