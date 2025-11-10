הלווייתו של סגן הדר גולדין הי"ד תתקיים מחר (שלישי) בשעה 10:00 בבית העלמין הצבאי בכפר סבא, יומיים אחרי השבת גופתו משבי החמאס בתום 11 שנה

יום אחרי שחרורו משבי החמאס, בצה"ל הודיעו על הבאתו לקבורה של סגן הדר גולדין הי"ד. הלווייתו תתקיים מחר (שלישי) בשעה 10:00 בבית העלמין הצבאי בכפר סבא.

בני המשפחה ישבו שבעה בביתם ברחוב הגליל 4 בכפר סבא.

כאמור, יותר מ-11 שנה אחרי שנפל בשבי, גופתו של הדר גולדין – שנחטף במבצע "צוק איתן" ב־2014 – הושבה אמש לישראל. "״הבאנו את סגן הדר גולדין הבן שלנו, לוחם, לקבר ישראל. הבאנו את זה משום שהלוחמים לחמו להביא לוחמים משדה הקרב" אמר אביו, שמחה גולדין. "צה״ל הביא את הדר חזרה לארצו – לא אף אחד אחר. לכן אנחנו לוקחים את הערכים האלה, שלא מפקירים חיילים בשדה הקרב, כי זה ערך ולא מתפשרים על ערכים. ומה שהמלחמה הזאת הוכיחה זה שאם נלחמים על לוחמים, מצליחים. הניצחון הוא השבת החטופים והשבת הלוחמים לישראל. הלוחמים הם הגיבורים".

האם לאה גולדין הוסיפה ואמרה כי "לפני 11 שנים עמדנו פה בחודש אוגוסט אחרי שחטפו לנו את הדר וצעקנו שאסור לעזוב את עזה מבלי להשיב את הדר. היה לנו מובן מאליו שמדינת ישראל לא תשיב חיילים מאחור, לקח לנו 11 שנים, להחזיר אותו בכוחות צה״ל וכוחות הביטחון. הדבר הראשון הוא רעות, הדבר השני הוא הבאה לקבר ישראל, והשלישי הוא כבוד האדם. אלה הערכים שנלחמנו עליהם. לצערי עברנו הרבה אכזבות, האכזבה הכי גדולה הייתה בקורונה שהיה אפשר להחזיר אותם תמורת חיסונים, ומקבלי ההחלטות לא עשו את זה".

"אסור לנו לוותר על מי שאנחנו, ואנחנו ננצח, בזכות הערכים. אני מקווה שהדר ימשיך להיות הסמל כפי שהיה עד היום" סיכמה. "אני לא נלחמת רק על הדר, אני נלחמת על החטוף הבא. ואם השבעה באוקטובר לא הפך להיות הזעקה לכל אחד במדינת ישראל הגיע הזמן שתסתכלו עלינו ונסביר לכם שזה חשוב וחובה להלחם על הילדים שלנו, תודה שהלכתם איתנו כל הדרך״.