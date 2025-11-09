לאחר שנחשפה הטיה שיטתית נגד ישראל וטראמפ, העורך הראשי ומנכ"לית החדשות של ה־BBC התפטרו. בפרלמנט הבריטי גוברת הקריאה לפרק את רשות השידור הציבורית.

לאחר שהוכח כי בשורה של מקרים, הסיטו גורמים בכירים ב-BBC את הסיקור בערוץ כנגד נשיא ארה"ב דונלד טראמפ וכנגד ישראל, אפילו על ידי שימוש בהטעיה ועריכה מגמתית. שני בכירים בחדשות ה-BBC עוזבים את תפקידם, ובפרלמנט הבריטי קוראים לפרק את הערוץ.

הדו"ח, שהוזמן על ידי הנהלת ה־BBC ונכתב בידי יועץ חיצוני עצמאי, מצא כי במשך תקופה ממושכת הוצג סיקור חד־צדדי של המלחמה בעזה ושל יחסי ישראל־ארה"ב. “נמצא כי הרשת השתמשה לעיתים בניסוחים מוטים, סילפה עובדות ומנעה איזון בין דוברים פרו־ישראלים לפרו־פלסטינים,” נכתב.

אלמנט נוסף שהביא לאחרונה לפיצוץ של הפרשה היה החשיפה של עיתון בריטי, כי ה-BBC ביצע עריכה מגמתית ומטעה של נאום של דונלד טראמפ ב-6 נובמבר 2020, וכך גרמו לנאום של הנשיא להשימע כאילו הוא קורא לפעול באלימות כנגד החלפתו לאחר הבחירות, אך בעצם מדובר בשני קטעים שונים מהנאום שצורפו יחד.

למרות התרעות פנימיות חוזרות, הנהלת הערוץ נמנעה מלהכיר בבעיה או לטפל בה — עד לחשיפת הממצאים הפומבית. בעקבות זאת הודיעו העורך הראשי של מחלקת החדשות ומנכ"ל החדשות על התפטרות מיידית.

הפרשה הנוכחית מערערת את אחד ממוסדות התקשורת הוותיקים בעולם ופותחת דיון נוקב על גבולות האחריות העיתונאית בעידן של שידור ציבורי ממומן. בכירים לשעבר ב־BBC הודו כי מדובר ב“משבר אמון חסר תקדים”, שצפוי להשפיע על מעמד הרשת בזירה הבינלאומית.