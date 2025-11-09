פרקליט המדינה מתכוון להעמיד לדין את מוטי בבצ׳יק, האיש החזק ביהדות התורה ואחד המקורבים ביותר לצמרת הפוליטית החרדית. לפי הפרסום ב־i24NEWS, מדובר בפרשה הנוגעת לכאורה לשימוש לא תקין בכספי תרומות והשפעה פסולה על מינויים ציבוריים.

החקירה מתנהלת זה חודשים אחדים, ובשלב זה מסתמן כי בפרקליטות שוקלים להעביר את התיק לשימוע לפני הגשת כתב אישום. בבצ׳יק, שמחזיק במעמד בכיר בלשכת סגן השר מאיר פרוש ונחשב לאיש אמונו של מועצת גדולי התורה, טרם הגיב לפרסום.

במערכת הפוליטית מעריכים כי אם אכן יוגש כתב אישום, עשויה הפרשה לגרום לטלטלה במפלגה החרדית ולחולל השפעה על מאזן הכוחות בקואליציה. בפרקליטות סירבו להגיב לידיעה והבהירו כי “הנושא עדיין נמצא בבחינה משפטית.”