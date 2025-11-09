פרקליט המדינה מתכוון להעמיד לדין את מוטי בבצ׳יק, האיש החזק ביהדות התורה ואחד המקורבים ביותר לצמרת הפוליטית החרדית. לפי הפרסום ב־i24NEWS, מדובר בפרשה הנוגעת לכאורה לשימוש לא תקין בכספי תרומות והשפעה פסולה על מינויים ציבוריים.
האיש החזק ביהדות התורה יעמוד לדין: פרקליט המדינה החליט כי מוטי בבצ'יק יואשם בהפרת אמונים. במחלקה הכלכלית בפרקליטות סברו כי התיק צריך להיסגר אך פרקליט המדינה התנגד | @avishaigrinzaig pic.twitter.com/RtbxRa4Deg
— i24NEWS (@i24NEWS_HE) November 9, 2025
החקירה מתנהלת זה חודשים אחדים, ובשלב זה מסתמן כי בפרקליטות שוקלים להעביר את התיק לשימוע לפני הגשת כתב אישום. בבצ׳יק, שמחזיק במעמד בכיר בלשכת סגן השר מאיר פרוש ונחשב לאיש אמונו של מועצת גדולי התורה, טרם הגיב לפרסום.
א
המושחתים רודפים את החרדים להסיט את תשומת הלב ממעשיהם21:11 09.11.2025
