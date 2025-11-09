הנציב אשר קולה מסר לבג״ץ כי לא יפעל לפני הכרעת בית המשפט, הדגיש שאין לו עניין אישי בתפקיד, ודחה טענות לניגוד עניינים סביב כהונת בנו כצנזור הצבאי הראשי.

נציב תלונות הציבור על שופטים, השופט (בדימוס) אשר קולה, הגיש הערב את עמדתו לבית המשפט העליון, בעקבות העתירות שהוגשו נגד מינויו לחקור את פרשת הדלפת הסרטון ממחנה שדה תימן.

הודעה רשמית שפרסם משרד המשפטים, קולה הדגיש כי לא הביע ולא יביע כל עמדה באשר לשאלת ניגוד העניינים של היועצת המשפטית לממשלה או לסמכותו של שר המשפטים להטיל עליו את התפקיד – וכי יפעל רק בהתאם להחלטת בג״ץ.

דבריי קולה: "בהיותי עובד ציבור, נאותי לקחת על עצמי את התפקיד בכפוף לכל דין. הנציב לא הביע – ואין בכוונתו להביע – כל עמדה בשאלת קיומו של ניגוד עניינים של היועצת המשפטית לממשלה, ובשאלת סמכותו של שר המשפטים להטיל עליו את התפקיד. אין לי עניין אישי בתפקיד, ועיקר – אמתין להכרעת בית המשפט הנכבד, ומובן שאפעל על פיה."

בהודעה מטעם דוברות משרד המשפטים נמסר עוד, כי אין ממש בטענות על ניגוד עניינים הנוגעות לכך שבנו של קולה משמש כצנזור הצבאי הראשי. "הצנזורה הצבאית עוסקת בעצם פרסום הסרטון ובהיבטי ביטחון המדינה, ואילו תפקיד הנציב עוסק בחקירת ההדלפה וניסיון השיבוש שלה – שני תחומים נפרדים לחלוטין", נמסר.

מינויו של קולה עמד במוקד סערה ציבורית ומשפטית, לאחר שנטען כי עצם מינויו בידי שר המשפטים עשוי להימצא במחלוקת משפטית מול עמדת היועצת המשפטית לממשלה. העתירות שהוגשו לבג״ץ עוסקות בשאלת הסמכות להטלת התפקיד ובמידת עצמאותו של הנציב בבדיקת המקרה הרגיש.