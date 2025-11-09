משפחת גולדין מקיימת הצהרה מיוחדת לציבור, לאחר שאושרה חזרתו של בנם החייל החטוף שנפל ברצועה, הדר גולדין.

אחרי יותר מאחת־עשרה שנים של מאבק עיקש, תפילות ותקווה שלא דעכה סגן הדר גולדין הי״ד, לוחם סיירת גבעתי שנחטף במבצע "צוק איתן" ב־2014, שב היום הביתה ונקבר בקבר ישראל. ההודעה הדרמטית על השבתו התקבלה ברגש עז בכל רחבי הארץ, וסימנה את סיומו של אחד הפרקים הכואבים והמתמשכים ביותר בתולדות מדינת ישראל.

בערב, קיימה משפחת גולדין הצהרה לתקשורת מביתם בכפר סבא, בה הודו לצה״ל ולכוחות הביטחון על השבת בנם, תוך הדגשת הערכים שהובילו אותם לאורך כל שנות המאבק.

דבריה של לאה גולדין:

אמו של הדר, לאה גולדין, עלתה לבמה נרגשת ואמרה:

"הבאנו את סגן הדר גולדין, הבן שלנו, לוחם סיירת גבעתי, לקבר ישראל. עבדנו על זה שנים — וצה״ל הוא זה שהביא את הדר, לא אף אחד אחר. אנחנו מחזיקים בערכים שהדר הוריש לנו — לא מפקירים חיילים בשדה הקרב, נלחמים על לוחמים, וזוהי לא בושה. המלחמה הזאת הוכיחה שאם נלחמים – מצליחים.”

בהמשך דבריה התייחסה לאה גולדין למסע הארוך שעברה המשפחה מאז 2014:

"לפני 11 שנים צעקנו שאסור לעזוב את עזה בלי להשיב את הדר. היה ברור לנו שמדינת ישראל לא משאירה חיילים מאחור. לקח לנו 11 שנים, אבל בסוף, בעזרת צה״ל וכוחות הביטחון, הוא חזר הביתה. נלחמנו על שלושה ערכים — רעות, הבאה לקבר ישראל וכבוד האדם. עברנו הרבה אכזבות, כולל בזמן הקורונה, כשהיה אפשר להחזיר את הדר ואת אורון שאול, אך מקבלי ההחלטות בחרו שלא לעשות זאת. אסור לנו לוותר על מי שאנחנו — אנחנו ננצח בזכות הערכים שלנו.”

לבסוף פנתה לציבור הרחב:

“אני לא נלחמת רק על הדר — אני נלחמת על החטוף הבא. אם השבעה באוקטובר לא היה אזעקת אזהרה לכולנו, הגיע הזמן שנתעורר. בלי הערכים שלנו – אין לנו קיום.”

אביו של הדר, פרופ' שמחה גולדין, עלה אף הוא לנאום בפני התקשורת ואמר:

"הלוחמים הם גיבורים. אנחנו מבקשים שיתנו לנו זמן להתכנס כמשפחה, להחליט על מועד הלוויה. זה הזמן שכל אחד יחזור לתפקידו ולמשפחתו, ויבין שאנחנו צריכים לעסוק בערכים – לא באינטרסים. הדר הוא הסמל של הדברים האלה. הפקרנו את הסמל, ועכשיו החזרנו אותו. צריך לשמור עליו שלא יזדהם שוב.”