העיתונאי אבישי גרינצייג, מעריך כי הטלפון שנמצא לאחר שישה ימים בים עשוי להיות משוכפל על ידי המשטרה, כדי לבדוק אפשרות פעולות שיבוש

עיתונאי i24NEWS, אבישי גרינצייג, העלה היום השערה בנוגע לטלפון שנמצא לאחרונה בים ונחשב לטלפון הפצ"רית המעורבת בתיק. לדבריו, מדובר אמנם בהשערה בלבד, אך יש בה היגיון.

גרינצייג מציין כי המשטרה לא החשידה את הפצ"רית בהשמדת ראיה, מאחר, לטענתו, שהטלפון המקורי נמצא מזמן. עם זאת, ייתכן שהמשטרה בחרה "לשתול" טלפון משוכפל, כדי לבדוק אם היא או אנשים בסביבתה ינסו לבצע פעולות שיבוש לאחר מציאת הטלפון.

ההשערה של גרינצייג גם מסבירה את סימני השאלה הרבים סביב האירוע: כיצד הטלפון שרד שישה ימים בים ללא קורוזיה, מדוע הצוללנים לא מצאו אותו קודם, ועוד שאלות רבות שעלו במהלך החקירה.

בנוסף, גרינצייג מציין כי אישור המשטרה כי מדובר בטלפון שלה נעשה כמעט במקביל לשחרורה של תומר ירושלמי ממעצר, עובדה שמעלה תהייה נוספת.

למרות ההשערה, גרינצייג מדגיש כי מדובר רק בהנחה בלבד, ואין בכך אישור רשמי של המשטרה או גורמים אחרים.