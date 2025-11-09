יפעת תומר־ירושלמי, הפצ"רית לשעבר, אושפזה שוב לאחר מה שמוגדר לכאורה כניסיון נוסף לפגיעה עצמית.

סערה נוספת סביב הפרשה שמטלטלת את מערכת הביטחון: הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, יפעת תומר־ירושלמי, אושפזה הבוקר (ראשון) בבית החולים איכילוב, לאחר שנמצאה בביתה ברמת השרון במצב שהעלה חשד לניסיון נוסף לפגיעה עצמית. על פי גורמים רפואיים וביטחוניים, תומר־ירושלמי צפויה להישאר באשפוז לצורך השגחה רפואית.

תומר־ירושלמי, שנמצאת במעצר בית, שוהה תחת מגבלות שהוטלו עליה בעקבות החקירה המתנהלת נגדה בפרשת הדלפת הסרטון ממחנה סדה תימן.

על פי גורמים המעורים בפרטים, הבוקר הוזעקו לבית הפרקליטה לשעבר כוחות מד"א לאחר שבן משפחה מצא אותה במצוקה. היא פונתה כשהיא בהכרה, אך במצב שנדרש טיפול מיידי. במשטרה ביקשו מבית המשפט להחיל על תקופת האשפוז את תנאי מעצר הבית, לרבות איסור יציאה מהארץ והשגחה מתמדת של צוות ביטחוני.

הפרשה נגד תומר־ירושלמי ממשיכה לטלטל את הדרגים הבכירים בצה"ל. היא חשודה בעבירות של הפרת אמונים, שיבוש הליכי חקירה והדלפת מידע רגיש.

בריאותה הנפשית של הפצ"רית כבר עלתה בדיונים רבים, בעקבות מה שתואר כניסיון התאבדות נוסף שלה במהלכו נעלמה ליום שלם והציתה מצוד משטרתי יקר, במהלכו גם אבד מכשירה הסלולרי.