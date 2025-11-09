שר הביטחון ישאל כ"ץ הגיב לנשיא טורקיה ארדואן, שהודיע על הוצאת צווי מעצר כנגד בכירים ישראלים במדינה, בעקבות הלחימה בעזה. השר כ"ץ לא נשאר חייב, ותקף את ארדואן ברשתות החברתיות.

השר כ"ץ יצא בחריפות כנגד ארדואן, והודיע בפה מלא: "קח את צווי המעצר המגוחכים שלך ותסתלק, מתאימים יותר לטבח שביצעת בקורדים".

שר הביטחון המשיך ועקץ את טורקיה, לאחר שלשכת ראש הממשלה הבהירה כי ישראל לא תאפשר כניסת כוח טורקי לרצועה: "את עזה אתה תראה רק במשקפת" הבהיר השר כ"ץ.