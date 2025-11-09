שר הביטחון ישאל כ"ץ הגיב לנשיא טורקיה ארדואן, שהודיע על הוצאת צווי מעצר כנגד בכירים ישראלים במדינה, בעקבות הלחימה בעזה. השר כ"ץ לא נשאר חייב, ותקף את ארדואן ברשתות החברתיות.
ארדואן, קח את צווי המעצר המגוחכים שלך ותסתלק מכאן. הם מתאימים יותר לטבח שביצעת בכורדים. ישראל חזקה ולא חוששת.
את עזה אתה תראה רק במשקפת. pic.twitter.com/wk1OqVQgQ2
— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) November 9, 2025
שר הביטחון המשיך ועקץ את טורקיה, לאחר שלשכת ראש הממשלה הבהירה כי ישראל לא תאפשר כניסת כוח טורקי לרצועה: "את עזה אתה תראה רק במשקפת" הבהיר השר כ"ץ.
