לאחר יותר מ־11 שנים מאז שנפל במבצע "צוק איתן" ונשבה בידי חמאס, הדר גולדין הי"ד שב לישראל. הערב (ראשון) אישרו גורמי הביטחון כי זוהתה גופתו.
הארון, שהועבר לידי ישראל באמצעות הצלב האדום, הועבר על ידי כוח משותף של צה״ל והשב״כ שפעל ברצועת עזה, והובא למרכז הלאומי לרפואה משפטית באבו כביר לצורך זיהוי סופי.
ממשרד ראש הממשלה נמסר: "לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית, בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, הודיעו נציגי צה"ל למשפחתו של החטוף החלל, סגן הדר גולדין, כי יקירם הושב לישראל והושלם זיהויו".
"סגן הדר גולדין נפל בקרב ונחטף בשנת 2014, במבצע "צוק איתן". ממשלת ישראל משתתפת בצערה הכבד של משפחת גולדין ושל כל משפחות החטופים החללים. הממשלה וכלל מערך השו״נ של מדינת ישראל נחושים, מחויבים ופועלים ללא לאות על מנת להשיב את כל חטופינו החללים לקבורה ראויה בארצם".
"ארגון הטרור חמאס נדרש לעמוד בהתחייבויותיו למתווכות ולהשיבם במסגרת יישום ההסכם, לא נתפשר על כך ולא נחסוך כל מאמץ עד שנשיב את כל החטופים כולם, עד האחרון שבהם".
מה דעתך בנושא?
5 תגובות
1 דיונים
חיים העירקאי
תודה רבה לבורא עולם סוף סוף בא לקבר ישראל למנוחת עולם נחת להדר ולמשפחה היקרה18:26 09.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חיים העירקאי
תודה לבורא עולם סוף סוף הדר בא לקבר ישראל השם ינקום דמו נחת להדר שבא לקבר ישראל ונחת למשפחה היקרה18:27 09.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מ.ק
בתגובה ל: חיים העירקאי
נחת?19:09 09.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אהרון לויט
ברוך המשיב מתי ישראל לקבורתם. בשעה רגישה זו ושמחה מעולה בעצב מברך את משפחת גולדין היקרה שייזכו להביאו לקבורה מכובדת בתוך שאר גיבורי ישראל. ותנוחמו מן השמיים. מתפלל כמו-כן להבאת כל השבויים לקבורתם,...
ברוך המשיב מתי ישראל לקבורתם. בשעה רגישה זו ושמחה מעולה בעצב מברך את משפחת גולדין היקרה שייזכו להביאו לקבורה מכובדת בתוך שאר גיבורי ישראל. ותנוחמו מן השמיים. מתפלל כמו-כן להבאת כל השבויים לקבורתם, יהי רצון מלפניו שנזכה לביאת משיח במהרה.המשך 19:07 09.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יעקב
וואוו מרגש תודה לבורא עולם נקווה שצהל והמדינה ילמדו מזה שבמצב כזה צריך להחריב את כל האיזור19:17 09.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אהרון לויט
ברוך המשיב מתי ישראל לקבורתם. בשעה רגישה זו ושמחה מעולה בעצב מברך את משפחת גולדין היקרה שייזכו להביאו לקבורה מכובדת בתוך שאר גיבורי ישראל. ותנוחמו מן השמיים. מתפלל כמו-כן להבאת כל השבויים לקבורתם,...
ברוך המשיב מתי ישראל לקבורתם. בשעה רגישה זו ושמחה מעולה בעצב מברך את משפחת גולדין היקרה שייזכו להביאו לקבורה מכובדת בתוך שאר גיבורי ישראל. ותנוחמו מן השמיים. מתפלל כמו-כן להבאת כל השבויים לקבורתם, יהי רצון מלפניו שנזכה לביאת משיח במהרה.המשך 19:07 09.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חיים העירקאי
תודה לבורא עולם סוף סוף הדר בא לקבר ישראל השם ינקום דמו נחת להדר שבא לקבר ישראל ונחת למשפחה היקרה18:27 09.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מ.ק
בתגובה ל: חיים העירקאי
נחת?19:09 09.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חיים העירקאי
תודה רבה לבורא עולם סוף סוף בא לקבר ישראל למנוחת עולם נחת להדר ולמשפחה היקרה18:26 09.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר