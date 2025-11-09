11 שנים אחרי שנפל בשבי ארגון הטרור חמאס, הדר גולדין ז"ל הושב היום לישראל. גופתו הועברה בצהריים לישראל ואחרי מספר שעות הגיע האישור הרשמי כי גופתו זוהתה

לאחר יותר מ־11 שנים מאז שנפל במבצע "צוק איתן" ונשבה בידי חמאס, הדר גולדין הי"ד שב לישראל. הערב (ראשון) אישרו גורמי הביטחון כי זוהתה גופתו.

הארון, שהועבר לידי ישראל באמצעות הצלב האדום, הועבר על ידי כוח משותף של צה״ל והשב״כ שפעל ברצועת עזה, והובא למרכז הלאומי לרפואה משפטית באבו כביר לצורך זיהוי סופי.

ממשרד ראש הממשלה נמסר: "לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית, בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, הודיעו נציגי צה"ל למשפחתו של החטוף החלל, סגן הדר גולדין, כי יקירם הושב לישראל והושלם זיהויו".

"סגן הדר גולדין נפל בקרב ונחטף בשנת 2014, במבצע "צוק איתן". ממשלת ישראל משתתפת בצערה הכבד של משפחת גולדין ושל כל משפחות החטופים החללים. הממשלה וכלל מערך השו״נ של מדינת ישראל נחושים, מחויבים ופועלים ללא לאות על מנת להשיב את כל חטופינו החללים לקבורה ראויה בארצם".

"ארגון הטרור חמאס נדרש לעמוד בהתחייבויותיו למתווכות ולהשיבם במסגרת יישום ההסכם, לא נתפשר על כך ולא נחסוך כל מאמץ עד שנשיב את כל החטופים כולם, עד האחרון שבהם".