אחמד א־שרעא, לשעבר אל־ג’ולאני וראש ארגון HTS, ייפגש מחר עם טראמפ בבית הלבן – מהלך היסטורי המסמן את חזרתה של סוריה למערב לאחר הדחת אסד.

אחמד א-שרעא, האיש שהיה ידוע עד לא מזמן בתור אל-ג'ולאני, ראש ארגון הטרור HTS בסוריה, ומי שהוחזק לפני שני עשורים במעצר ביטחוני אמריקאי, צפוי לפגוש מחר את הנשיא טראמפ בבית הלבן, בתפנית מפתיעה של ההיסטוריה.

מדובר באחת ההתפתחויות ההיסטוריות המפתיעות ביותר במזרח התיכון בעשורים האחרונים: האיש שהיה מבוקש על ידי ה־CIA, נעצר על ידי כוחות אמריקאיים בעיראק לפני שני עשורים, והוגדר כראש ארגון ג’יהאדיסטי קיצוני — הפך לנשיא סוריה ולשחקן מדיני לגיטימי על הבמה הבינלאומית.

לאחר שכוחותיו הדיחו את בשאר אסד בדצמבר האחרון, א־שרעא הצליח לייצב את סוריה מחדש תחת שלטונו, תוך ניתוק הדרגתי מהעבר הג’יהאדיסטי שלו ופתיחת דף חדש עם המערב. מאז עלייתו לשלטון, הוא מנהל מתקפת קסם מדינית מול מדינות ערב, אירופה וארצות הברית – במטרה להחזיר את סוריה למעמדה הבינלאומי.

במאי האחרון נפגש עם טראמפ בערב הסעודית, שם הוכרז על הקלה ראשונה בסנקציות ארה"ב נגד סוריה. מחר תתקיים פגישה שנייה, הפעם על אדמת ארצות הברית, והיא מסמנת שינוי דרמטי ביחסי וושינגטון־דמשק.

ג'ולאני יהיה הנשיא הסורי הראשון מאז 1946 (הקמתה של סוריה כמדינה עצמאית) להיפגש עם נשיא ארה"ב בבית הלבן.

עוד באותו נושא הערכה בבית הלבן: זה המועמד המוביל להחליף את טראמפ 13:44 | אוריאל בארי 0 0 😀 👏

א-שרעא צפוי להתרכז בשני אפיקים מדיניים בפגישה: הסרת סנקציות, וחיזוק סוריה כנגד דאע"ש וצירופה לקואליציה הפועלת באזור כנגד ארגון הטרור הרב לאומי.

בעוד הנשיא טראמפ צפוי ללחוץ על התרחקות מאיראן, עצירת הברחות סמים ונשק ואולי גם התקדמות לעבר יחסים כלשהם עם ישראל.