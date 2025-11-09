לאחר שבשלושה שבועות האחרונים, חלק גדול משרי הממשלה איחרו או לא הגיעו בכלל לישיבת הממשלה, ראש הממשלה פרסם את העונשים שצפויים למי שימשיך לאחר

לאחר שבשלושה שבועות האחרונים, חלק גדול משרי הממשלה איחרו או לא הגיעו בכלל לישיבת הממשלה, ולאחר שבשבוע שעבר הזהיר ראש הממשלה נתניהו את השרים שאם הדבר יימשך הוא יטיל עליהם עונשים, הנחה נתניהו את מזכיר הממשלה להודיע לשרים את העונשים עליהם החליט:

שר שיגיע באיחור לישיבת הממשלה או שייעדר ממנה ללא קבלת אישור מוקדם ממזכיר הממשלה, לא יהיה רשאי להעלות הצעת החלטה הנוגעת לתחום משרדו לדיון בישיבת הממשלה שתתקיים בשבוע שלאחר מכן.

עוד באותו נושא נתניהו יידרש לשמוע בכנסת דרישה לוועדת חקירה ממלכתית 15:07 | נחום פרי 0 0 😀 👏

שר שייעדר או יאחר לישיבות הממשלה פעמיים ללא קבלת אישור מוקדם ממזכיר הממשלה, לא יאושרו לו נסיעות לחוץ לארץ מטעם המדינה, זאת בהתאם לשיקול דעתו של ראש הממשלה.