השר דוד אמסלם פותח במאבק משפטי נגד חברת החדשות וערוץ 12 בטענה לפרסומים שקריים ופוגעניים בתכנית "המבקר", שלדבריו מהווים לשון הרע חמורה ופגיעה בשמו הטוב

השר דוד אמסלם הודיע כי פתח במאבק משפטי נגד חברת החדשות של ערוץ 12, שידורי קשת, המגיש יוסי מזרחי וגורמים נוספים, בעקבות מה שהוא מגדיר "מסע הכפשה חסר תקדים" שנעשה נגדו במסגרת סדרת התחקירים "המבקר" ששודרה במהדורה המרכזית.

על פי הודעת לשכתו, אמסלם טוען כי מדובר בפרסומים שקריים, פוגעניים ואסורים, אשר הוצגו כתחקיר עיתונאי אך למעשה נועדו לפגוע בשמו הטוב ובמעמדו הציבורי. עוד נמסר כי באמצעות בא כוחו, עורך הדין מרדכי שמעון, נשלח היום מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים נגד חברת החדשות והגורמים המעורבים, ובו דרישה לפרסום התנצלות והכחשה מפורטת, לצד פיצוי כספי על הנזקים שנגרמו.

במכתב ההתראה נטען כי מדובר בלשון הרע חמורה על פי חוק, שנעשתה תוך ניצול כוחם של כלי התקשורת להגיע לעוצמה מרבית בעידן הדיגיטלי. "הפרסום הפוגעני הגיע לרמה שראויה לכינוי ‘מגה-פרסום’", נכתב. "מדובר במעשים חמורים ביותר שמטרתם הברורה היא השפלת מרשי בעיני הבריות, הפיכתו למטרה לשנאה, לבוז או ללעג, ופגיעה בשליחותו הציבורית ובשמו הטוב".

עוד טוען אמסלם כי במסגרת התחקירים נעשה שימוש בתצלומים פרטיים ובמידע אישי, תוך פגיעה בפרטיותו והפרת זכויות קניין רוחני. לדבריו, המעשים מהווים עבירות על חוק איסור לשון הרע ועוולות נזיקיות, כמו גם הפרה של כללי האתיקה של הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו.

השר הדגיש כי לא יאפשר את מה שכינה "מסע הכפשה שקרי וזדוני" נגדו ונגד משפחתו, וכי בכוונתו להיאבק בכל האמצעים החוקיים על שמו הטוב, האמת וזכויותיו. לדבריו, מדובר במאבק עקרוני נגד גופי תקשורת המנצלים את כוחם לרעה ומבצעים הנדסת תודעה בכסות של תחקיר עיתונאי, במטרה לפגוע באנשי ציבור.