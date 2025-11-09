ניצן נקלעת לבלאק מפתיע בחצי הגמר של מאסטר שף: "זה כרטיס לגמר ואין לי מושג מה אני עושה". האם תצליח להתאושש בזמן? הערב בקשת 12

חצי הגמר של מאסטר שף משודר הערב (רביעי), וניצן, אחת המתמודדות הבולטות של העונה, נמצאת ברגע שהוא הכול חוץ ממה שדמיינה. בזמן שכל מתמודדת מנסה לבנות את המנה שתיקח אותה עד לגמר, אצל ניצן קורה משהו אחר: בלאק.

צפו בהצצה לחצי הגמר

בהצצה, ניצן נשמעת מבולבלת ומסבירה מה עובר עליה בזמן אמת: "אני מבינה שהמנה שיש לי בראש היא לא תקרה, ואני די מאבדת את היתרון של הזמן שלי. זה כרטיס לגמר ואין לי מושג מה אני עושה. קטסטרופה בראש."

בזמן שהשעון מתקתק, היא מנסה לארגן את המחשבות – אבל ללא הצלחה: "פתאום זה מרגיש כל כך רחוק. זה תסכול – עכשיו במאני-טיים הראש שלי לא עובד." היא ממשיכה: "אני מרגישה שאני טועה בדרך, אני לא מרגישה שאני יצירתית, אני לא מצליחה להבין מה יש לי בכלל ומה אני עושה עם זה."

"בלאק מוחלט" רגע לפני הקו האחרון

במהלך העונה, ניצן הראתה יכולת טכנית גבוהה, הבנה של חומרי גלם וקול ברור בצלחת. דווקא בגלל זה, המשבר הנוכחי מגיע בהפתעה גם עבורה.

"אני מרגישה שאני במגמת ירידה – שאני רק מתרחקת מהמנה. זה פשוט בלאק."

זהו לא רק רגע של בישול – זה רגע של תודעה. שבו הידע קיים, היכולת קיימת, אבל משהו פנימי חוסם.

האם תצליח מצליחה לצאת מזה?

הפרק הערב צפוי להכריע האם המשבר הזה יגדיר את המסע של ניצן – או יהפוך לנקודת המפנה שלה.

המתח ברור: מקום אחד מפריד בין חצי הגמר לבמה הגדולה ביותר של העונה.