ממצאי ועדת המומחים לבחינת תחקירי 7 באוקטובר הוצגו לשר הביטחון וייחשפו מחר לציבור. הוועדה בחנה את אמינות התחקירים ותפקוד צה"ל במהלך המתקפה.

ועדת המומחים, בראשות האלוף (מיל') תורג'מן, עסקה בחודשים האחרונים בבחינת תחקירי הליבה של צה"ל – החל מהיערכות מוקדמת לפני ה־7 באוקטובר, דרך המענה המבצעי והפיקודי ביום האירוע עצמו, ועד ניתוח התפקוד של המערכות הטכנולוגיות, ההתרעה והפיקוד הבכיר.

הוועדה בחנה את עשרות התחקירים שהופקו בצה"ל ביחידות השונות, ונדרשה לבחון את איכותם, אמינותם והאם המסקנות שנקבעו בהם עולות בקנה אחד עם העובדות והראיות שנאספו בשטח.