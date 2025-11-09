בתוכנית הרדיו המשותפת לבן כספית וינון מגל ברדיו 103 העיתונאי הוותיק הפתיע באמירה חריגה והודה שהוא תומך באנטישמיות – הסיבה לכך היא לא מה שחשבתם

במהלך תוכנית הרדיו המשותפת של בן כספית וינון מגל ברדיו 103, העלה הבוקר (ראשון) העיתונאי בן כספית אמירה מעוררת מחלוקת, כשאמר כי הוא "בעד אנטישמיות", והוסיף בוידוי כי בבחירות האחרונות בניו יורק תמך בראש העיר המוסלמי זוהרן ממדאני

בשיחה בתוכנית, שנגעה למצב הקהילות היהודיות בחו"ל ולעלייה ארצה, אמר כספית: "אני הייתי מצביע עם ממדאני, לא כי אני בעדו – ברור שאני לא בעדו. אני רוצה שכולם יעלו ארצה. אני תומך ותיק ועקבי באנטישמיות. אני שמח שממדאני ניצח כי אני בעד"

ינון מגל, שותפו לשידור, הגיב בתדהמה: "אתה בעד פוגרומים בגלות?" כספית השיב: "אני בעד אנטישמיות, אני בעד שכל היהודים יבואו לפה. זה המקום היחיד שהילד שלכם יתחנך בעברית. אפילו שראש הממשלה שלו זה נתניהו – זה עדיין לא משנה. הייתי בכריתים לאחרונה, הייתי בסיישל, בכל מקום אתה מוצא הפגנות. אולי השוטר שם שונא ישראל. מה, אתם נורמלים? עד שיש לנו מדינה אחרי אלפיים שנה – אלה שמגדלים את הילדים שלהם בברלין הם המרתקים ביותר. אני צודק".

מגל הסכים עמו חלקית ואמר: "צודק מאה אחוז. ותראה את כל ההפגנות האלה". כספית הוסיף ואמר: "תבוא לפה, יש פה הפגנות אוטו־אנטישמיות. למה אתם צריכים אנטישמים? יש פה אוטו־אנטישמים".