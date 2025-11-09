חברי הברנז'ה התקשורתית של חדשות 12 התאספו בביתה של אופירה אסייג, כדי להשיק את ספרו החדש "משדר מלחמה" של כתב הערוץ, ניר דבורי. מי שהיה אחראי לחלק האומנותי הוא הזמר משה כורסיה

באירוע חגיגי ומלא פירגון שהתקיים היום (ראשון) בביתה של אופירה אסייג, השיק ניר דבורי, הפרשן הצבאי וכתב חדשות 12, את ספרו החדש "משדר מלחמה". הספר מתעד שנתיים של מלחמה דרך עיניו של דבורי, כולל סיפורים מאחורי הקלעים שלא הגיעו למסכים, וחושף את הסודות של מקבלי ההחלטות במלחמת שבעה באוקטובר.

במרכז האירוע, ובנוכחות כתבים ואנשי מערכת רבים של חדשות 12, עמד משה כורסיה, הזמר והיוצר הדתי שזכה לתהודה עצומה במהלך המלחמה בזכות סרטוני המילואים שלו, ששידרו אנרגיה חיובית והרימו את המורל הלאומי. כורסיה הופקד על החלק האמנותי והופיע בשניים משיריו האהובים: "לא יהיו פה מלחמות" ו"רוקד עם הפחד". ההופעה שלו הוסיפה נופך רוחני ומרגש לאווירה, והזכירה לכולם את כוחה של האמונה והתקווה גם בימים קשים.

צפו – משה כורסיה מבצע את שירו "רוקד עם הפחד":

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . משה כורסיה רוקד עם הפחד (צילום אור גפן, יחצ)

בדבריו, הודה דבורי קודם כל לאופירה אסייג שפתחה את ביתה ולבה: "תודה ענקית לאופירה… מזל שהיא מובילה, וזה אירוע שאני לא מורגל בו". הוא סיפר על הרגע שבו החל לתעד: "שיחת מסדרון עם גיא סודרי יומיים אחרי שהתחילה המלחמה… הוא אומר לי: 'זה חשוב ממש, אתה כמעט היחיד שכל יום מדבר פה עם דדו, גולדה ודיין. תרשום, תשמור, אתה לא יודע מה נעשה עם זה'".

דבורי סיפר כי אבי וייס הוסיף: "אנחנו לא יודעים אם תהיה ועדת חקירה ממלכתית, אבל פה אפשר לשמוע ולקרוא דברים שאנשים אמרו בזמן אמת, לפני שהם משפצים את הגרסאות שלהם. ולכן יש פה איזושהי חשיבות היסטורית".

דבורי ציין כי לא ציפה להתפתחות כזו: "בהתחלה חשבתי: מה מקסימום, אז הילדים יקראו בבית… נראה לי שזה קצת יותר רחב עכשיו". הוא סיים בתודה מכל הלב לשגית, אשתו, שמלווה אותו תמיד.

אל ההשקה הגיעו עשרות מחברי הברנז'ה התקשורתית להריע ולפרגן: דני קושמרו, דנה ויס, עודד בן עמי, משה נוסבאום, מנחם הורוביץ', גדעון אוקו, ניב רסקין, חיים אתגר, דפנה ליאל, יעל אודם, יונתן ריגר, יונה לייבזון, ליאל אלי, לאה שנירר, שלמור שטרוזמן, אריק זאבי, עדי זריפי, רון ירון, גיא סודרי, נטלי זיו, שלי שמיר קינן, פולה בליק, הדס מוזס ליכטנשטיין, חיליק שריר, אבי וייס ועוד רבים.