ילדה ששיחקה בגן ילדים בפתח תקווה נתקעה בין חלקי אחד המתקנים. לוחמי האש שהגיעו למקום ביצעו פעולת חילוץ שאפשרה את שחרורה וללא גרימת שום נזק. צפו בסרטון החילוץ

זה לא קורה כל יום: ילדה ששיחקה באחד ממתקני גן השעשועים בפתח תקווה, נתקעה כאשר הכניסה את ידה בין חלקיו ולא הצליחה לשחרר אותה.

לוחמי האש מתחנת פתח תקווה הוזנקו היום (ראשון) לגן ילדים בעיר, בעקבות דיווח על ילדה שידה נלכדה בתוך מתקן בגן המשחקים. בעת הגעת הכוחות זיהו הלוחמים כי ידה של הילדה תקועה בין חלקים שונים שלו. הם פעלו במהירות תוך שימוש בכלי חילוץ ייעודיים המתאימים בדיוק למקרה הזה, וביצעו פעולת חילוץ מדויקת אשר אפשרה שחרור בטוח של הילדה ללא גרימת נזק נוסף.

הילדה קיבלה טיפול רפואי ראשוני במקום, ולא נאלצה להתפנות לבית חולים. בסרטון היא נראית בחרדה ובלחץ רגעים לפני החילוץ. מיד לאחר הפעולה הצליחה לשחרר את ידה מתוך חלקי המתקן, ללא כל פגע.