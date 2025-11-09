חברי הכנסת של יש עתיד הגיעו הבוקר לסיור בכפר עציון שבגוש עציון – הישוב הראשון ביהודה ושומרון. ח"כ טור-פז: מקום המייצג את הרוח הישראלית של זיכרון ותקומה

חברי הכנסת של מפלגת 'יש עתיד' הגיעו הבוקר (ראשון) לסיור בכפר עציון שבגוש עציון – הישוב הראשון ביהודה ושומרון – הסיור עסק בזיכרון היסטורי ובתקומת עם ישראל עת ששב לארצו.

כפר עציון נפל ביום ד' באייר תש"ח, יום לפני הקמת מדינת ישראל. לאחר מאבק ארוך ולחימה עיקשת, 240 מהתושבים ומלוחמי הפלמ"ח נהרגו בקרבות, ומאות נלקחו בשבי לירדן. מיד לאחר מלחמת ששת הימים הוקם כפר עציון מחדש וכיום גרות בו כ-250 משפחות, ובגוש עציון ואפרת כ-40 אלף ישראלים. בכך הפך כפר עציון לסמל של מאבק ותקומה.

הסיור כלל מפגש עם תושבי המקום, שיחה לזכר הנופלים, חיזיון אורקולי, והיכרות עם הגוש הפורח ועם אנשי ברית הנגב וההר שמחברת בין גוש עציון לתושבי עוטף עזה.

את הסיור פתח חה"כ משה קינלי טור-פז, חבר הקיבוץ, ששיתף על הנסיבות שהביאו אותו להתגורר באזור: "למדתי בישיבת הר עציון, שבראשה עמדו שני ראשי ישיבה ציונים וליברלים. לכן ההגעה לכאן עבורי ועבור משפחתי הייתה טבעית – קיבוץ דתי, ליברלי, עם הרבה גיוון וקהילה חזקה. מקום המייצג את הרוח הישראלית של זיכרון ותקומה".

הסיור מגיע על רקע פגישת ראשי האופוזיציה אתמול בערב, וייתכן שהוא מסמל ניסיון התקרבות מסוים של מפלגת 'יש עתיד' לאנשי ימין-מרכז.