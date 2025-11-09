השבתת הממשל בארה"ב משבשת את הסיוע הצבאי לאוקראינה: משלוחי נשק ותחמושת נעצרו

השבתת הממשל הארוכה בהיסטוריה האמריקאית נמשכת, וגם אוקראינה סופגת מכה קשה. בעקבות חוסר היכולת של הבית הלבן לשלם, קבלני שינוע וחברות נשק הפסיקו את אספקת התחמושת והציוד לאוקראינה.

השבתת הממשל הפדרלי הארוכה ביותר בתולדות ארצות הברית נמשכת, והשלכותיה כבר חורגות מגבולות וושינגטון. אוקראינה, התלויה באספקת נשק וציוד אמריקאי למלחמתה ברוסיה, חווה כעת פגיעה קשה: בשל הקיפאון התקציבי וחוסר היכולת של הבית הלבן לשלם לספקים, חברות נשק וקבלני שינוע הפסיקו את משלוחי התחמושת והציוד הצבאי.

מאז תחילת ההשבתה, הנובעת מכישלון הקונגרס להעביר את תקציב הממשל החדש, סוכנויות חיוניות כמו משרד המדינה והפנטגון פועלות במתכונת מצומצמת בלבד. לפי דיווחים אמריקאיים ואוקראיניים, למעלה מ־5 מיליארד דולר בעסקאות יצוא נשק הוקפאו או עוכבו סכומים שכללו ציוד שיועד גם לבעלות ברית נאט"ו ולאוקראינה עצמה.

הקיפאון הביורוקרטי משתק את מנגנוני האישור להוצאת משלוחים, מונע תשלומים לספקים, וגורם לעיכובים בשרשרת האספקה הבינלאומית. במקביל, חלק מהחברות האזרחיות שעובדות עם הממשל הפסיקו לחלוטין את פעילותן עד שיועבר מימון מחודש.

העצירה הפתאומית באספקת הציוד גורמת לאוקראינה להתמודד עם מחסור גובר בתחמושת, רכיבי חילוף ומערכות הגנה מתקדמות. למרות שממשלת קייב מדגישה כי "הסיוע האמריקאי נמשך כרגיל", גורמים מערביים מודים שהעיכובים כבר מורגשים בשטח.