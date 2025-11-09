הכתב הצבאי של ערוץ 14 הלל ביטון רוזן יוצא לחופשה לאחר שנתיים של סיקור המלחמה ומצהיר: "נמשיך לעשות רק מה שטוב לעם ישראל"

הלל ביטון רוזן, הכתב הצבאי של ערוץ 14, הודיע כי הוא יוצא לחופשה לאחר שנתיים של סיקור המלחמה בהן הוא עבר ללא הפסקה.

בסרטון שפרסם ברשתות החברתיות אמר ביטון רוזן: "‏אחרי שנתיים של סיקור המלחמה גם זמני הגיע, ויאללה, חופשה. אני אחזור אליכם בכוחות מחודשים עם אנרגיה. לא לדאוג לי. אנחנו נמשיך ונעשה רק מה שטוב לעם וארץ ישראל".

בנוסף אמר ביטון רוזן: "‏בעזרת השם שגם היועמ"שית תהיה לכל הפחות תחת חקירה, ואני מקווה שאם החשדות נגדה יתבררו כנכונים אז גם במעצר. אולי כבר כתב אישום נגד הפצ"רית וחבורתה. העיקר שיהיה טוב לעם ישראל, שנהיה מאוחדים, ושננצח את כל האויבים שלנו".