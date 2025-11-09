אחרי לימודי משפטים ארוכים, קים קרדשיאן נכשלה שוב בבחינת ההסמכה לעריכת דין. הכוכבת לא נשברת, ומצהירה בנחישות: "זה לא כישלון – זה דלק"

הכוכבת הבינלאומית ואשת העסקים קים קרדשיאן, סיימה את לימודי המשפטים שלה. אבל אחרי שנגשה לבחינות ההסמכה שלה ביולי האחרון, נאלצה להתמודד עם כשלון צורב.

קים קרדשיאן חשפה כי נכשלה בבחינת ההסמכה לעריכת דין בקליפורניה שהתקיימה ביולי האחרון. שיעור המעבר באותה בחינה עמד על כ-55% עוברים. קרדישאן, נמצאה לצערה עם 45 האחוזים הנותרים.

מיד לאחר קבלת התוצאות פרסמה באינסטגרם טקסט ובו הגיבה לחדשות. היא פתחה בהומור וכתבה: "ובכן… אני עדיין לא עורכת דין, אני פשוט משחקת עורכת דין לבושה היטב בטלוויזיה". היא המשיכה וכתבה: "שש שנים למסע הזה, ואני עדיין בפנים עד שאעבור. בלי קיצורי דרך, בלי לוותר, רק עוד למידה ועוד נחישות".

קרדשיאן הוסיפה וסיימה בעידוד: "תודה לכל מי שתמך ועודד אותי לאורך הדרך עד כה. ליפול זה לא כישלון – זה דלק. הייתי כל כך קרוב לעבור את הבחינה, וזה רק מדרבן אותי עוד יותר. קדימה!"

קים קרדשיאן החלה את מסלול ההתמחות שלה ב-2019 במסגרת Law Office Study Program, לאחר שעברה את מבחן ה"בייבי בר" ב-2021 לאחר שלושה ניסיונות כושלים. היא מתמחה במשרד עורכי דין בסן פרנסיסקו בהנחיית ואן ג'ונס וג'סיקה ג'קסון.

גם אביה, רוברט קרדשיאן, הוא עורך דין. עליו אמרה הכוכבת: "הוא היה ההשראה שלי מהתחלה".

קרדשיאן סיימה את לימודיה במאי האחרון. במקביל, הכוכבת משחקת עורכת דין בסדרה "הכל הוגן". "משחק זה כיף, אבל החיים האמיתיים שלי יהיו בבית המשפט", אמרה בריאיון בעבר.

אנקדוטה משעשעת: קרדישאן סיפרה שהיא השתמשה ב-ChatGPT במהלך הלימודים שלה. "הוא גרם לי להיכשל שוב ושוב. הייתי מתעצבנת עליו וצועקת, 'למה עשית לי את זה?!', והוא אפילו 'עונה' לי בחזרה", סיפרה.

קרדשיאן מתכננת לגשת שוב למבחן. "אני אעבור את זה. אולי לא היום, אולי לא מחר – אבל זה יקרה".