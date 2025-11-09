אחרי שכבשה את הרשתות עם הדמות הווירטואלית, היום (ראשון) החלו הצילומים של "הפשוטע". הסדרה עוקבת אחר בת אל (בצי), צעירה שמאורסת לנהוראי, הם היו יחד מאז הטיול השנתי בכיתה י"א, אבל לאחר שהוא נפרד ממנה במפתיע היא מוצאת את עצמה רווקה לראשונה

הפשוטע עומדת לכבוש את המסך: אחרי שכבשה את הרשתות עם הדמות הווירטואלית, היום (ראשון) החלו הצילומים של "הפשוטע" – העמוד הכי חם ברשת בסדרה חדשה.

בר אלמליח דונצוב, יוצר "הפשוטע" הוא כמובן כותב הסדרה, ואלו המשתתפים שיככבו בתוכנית: אושרית סרוסי, כרמל נצר, חן רוטמן, ניב שטרית, שון סופטי, איתי תורג'מן, מתן פרץ, עומר דרור, קייסי זפטה, גלית גיאת, צביקה הדר, תקווה עזיז, אורי ורד ורבים נוספים.

הסדרה עוקבת אחר בת אל (בצי), צעירה שמאורסת לנהוראי, הם היו יחד מאז הטיול השנתי בכיתה י"א, אבל לאחר שהוא נפרד ממנה במפתיע באירוע חינה, בצי מוצאת את עצמה רווקה לראשונה מאז התיכון. סיבת הפרידה: היא חסרת חיוניות, או שאיפות, או עבודה, או בקיצור – פשוטה.

אי שם בקיץ 2018 נפתח העמוד ״הפשוטע״, ומאז צבר מאות אלפי עוקבים ברשתות החברתיות. העמוד מעלה תוכן מלא אהבה לתרבות הפופ. הסדרה תהייה קצת משוגעת (כמו העמוד) ועוברת בין ז׳אנרים – מרגע של מחזמר לסרט אימה, ודי לחכימא ברמיזא, עם המון שחקנים אורחים והפתעות.

את הסדרה מפיקים "טדי הפקות" לכאן 11, וכותבים בר אלמליח דונצוב, חן רוטמן (האחיין שלי בנץ) ויזם התסריטאי אורי גרוס. הפשוטע היא דמות רשת אינטרנטית פארודית הומוריסטית ישראלית, שהופיעה לראשונה בפייסבוק היא ומדמה בוגרת-צעירה ילידת דור ה-Y טיפוסית. הדמות כותבת ומביעה דעה על אירועי היום-יום שלה ואירועים אקטואליים שונים באמצעות טקסטים וממים הכוללים אזכורים לתרבות הפופ בשנות צעירותה ובתקופה הנוכחית.