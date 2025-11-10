אליעד נחום בשיר אמוני מרגש על עם ישראל ותקווה בימים מאתגרים – "בכל דור ודור" מבוסס על ההגדה של פסח ומעניק קול לדור שלם

הזמר אליעד נחום, מוצאי הבוקר (שני) שיר חדש, מרגש ואמוני במיוחד. השיר נקרא "בכל דור ודור", והוא נכתב והולחן יחד עם אבי אוחיון, והפיק אותו מוזיקלית מתן דרור. "בכל דור ודור" נוגע בלב המציאות הישראלית בין ייאוש לתקווה. הוא מתאר את תחושת הפחד לצד האמונה הגדולה שמלווה את עם ישראל, בכל דור ודור.

צפו בקליפ לשיר החדש של אליעד – בכל דור ודור:

בשנתיים האחרונות חזינו באירועים היסטוריים בקנה מידה תנ"כי, וזכינו לראות סיפורי ניסים שיוכלו למלא הגדה שלימה נוספת. בשירו, אליעד מבצע בכנות מרגשת תפילה אישית שמהווה קול עבור דור שלם המבקש קצת נחמה. השיר משלב טקסט שכל ישראלי מכיר מילדות שנכתב על ידי חכמי המשנה והתלמוד, מההגדה של פסח.

"שבכל דור ודור

עומדים עלינו לכלותינו

אבא תעזור אני לא כזה גיבור

שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו

מלך העולם מצילנו מידם

מלך העולם מצילנו מידם"