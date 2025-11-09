תא"ל שי טייב, ראש אגף חטיבת תכנון ומנהל כוח האדם בצה"ל, אמר בוועדת המשנה למשאבי אנוש בצה"ל בכנסת כי: "צריך להיערך ב-5 שנים הקרובות לשירות של 36 חודשים ו-70 ימי מילואים בשנה"

תא"ל שי טייב, ראש אגף חטיבת תכנון ומנהל כוח האדם בצה"ל, אמר היום (ראשון) בוועדת המשנה למשאבי אנוש בצה"ל בכנסת כי: "צריך להיערך ב-5 שנים הקרובות לשירות של 36 חודשים ו-70 ימי מילואים בשנה".

הדיון, בניהול ח"כ אלעזר שטרן (יש עתיד) עסק במדיניות מעצר עריקים ונפקדים, והתמקד בסוגיית מעצר עריקים חרדים. לדברי תא"ל טייב: "בשנים שלפני המלחמה היינו על 1,800 מתגייסים חרדים בשנה, בשנת 2024 הגענו לכ-2,900. יש עלייה משמעותית ואני מעריך שהעלייה תהיה גם בשנה הבאה". עם זאת, גם עם 2,900 מתגייסים צה"ל רחוק מהיעד של 4,800 שהציב לשנת 2024.

עוד באותו נושא ההסלמה בצפון מתרחבת: "לא ניתן לחיזבאללה להתאושש" 19:38 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

תא"ל טייב הרחיב על היכולת של צה"ל לקלוט חרדים, סוגיה שעולה מפעם לפעם עם מספרים שונים: "בשנת 2025 אנחנו יכולים לקלוט 5,760 חרדים. משנת 2026, מרגע שתינתן לנו התראה מספקת, לא תהיה לנו מגבלה". על המחסור בכוח אדם אמר: "אנחנו חייבים 12 אלף חיילים נוספים, מתוכם 7000 לוחמים. בינואר 2027 תהיה נפילת סד"כ משמעותית ולכן צריך להרחיב את בסיס המשרתים".

אל"ם מוני עמר, רמ"ח כליאה במשטרה הצבאית: "החיל יודע בשנה לעצור בין 500 – 600 מעצרים יזומים, רק בשנת 2025 אנחנו עומדים על 1232 עריקים ומשתמטים, אין לי פילוח אם הם חרדים או לא. כל אחד מהם נדרש למעצר. עד יולי, היינו עם 196 מעצרים, מיולי ועד היום אנחנו כבר עם 471. יש לנו 600 מקומות כליאה ברגע נתון. שילשנו את כמות הכוח שנמצא בנתב"ג. אנחנו חווים לא מעט הפגנות, בין עשרות בודדות לאלפים ואנחנו נדרשים להרבה כוח כדי להתמודד עם אותם הפגנות."

יו"ר הוועדה, ח"כ שטרן סיכם: "המצב מדאיג מאוד, אני חוזר ואומר, במצב מסודר זה אמור להיות תפקיד המשטרה האזרחית ולא שלכם הצבא".

דברים אלו מגיעים על רקע פרסום של הכתב הצבאי של גלי צה"ל, דורון קדוש, לפיו צה"ל הרחיב בימים האחרונים את מערך המילואים שלו ב-9,000 חיילים נוספים – במטרה להקל את העומס על משרתי המילואים. החיילים שגויסו קיבלו בשנים האחרונות פטור ממילואים מסיבות שונות, בין אם רפואיות ובין אם מכיוון שהיחידות שלהם נסגרו. המהלך הזה מגיע באיחור של מעל שנתיים מאז פרוץ מלחמת 'חרבות ברזל', בהם בצה"ל ידעו שיש חיילים במאגר המילואים שאינם מגויסים, אך לא עשו דבר בעניין.

מצה״ל נמסר בתגובה: ״צה״ל פועל ככל שניתן על מנת לעבות את השורות, להקל על העומס, לחזק את הכשירות ולאפשר אורך נשימה למשרתים״.