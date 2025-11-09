נוגה ארז היא מוזיקאית יוצרת ישראלית עם קהל בינלאומי. בהופעה האחרונה שלה במקסיקו סיטי מפגינים פרו-פלסטינים תקפו צוות וקהל. למרות האלימות, המופע היה "אחד הטובים בקריירה"

הזמרת הישראלית נגה ארז, שסיימה זה עתה סיבוב הופעות מצליח בצפון אמריקה, נתקלה באירועים קשים במהלך המופע האחרון שלה במקסיקו סיטי. מפגינים פרו-פלסטינים הפגינו מחאה אלימה מחוץ לאולם, תקפו את צוות ההפקה ואת חלק מהקהל, ואף איימו על האומנית עצמה עוד לפני תחילת ההופעה.

ארז שיתפה את החוויה הקשה בפוסט שפרסמה ברשתות החברתיות, לצד תמונות מהסיבוב. "סיבוב ההופעות האמריקני שלי, שכבר אזל, הסתיים לפני יומיים במקסיקו סיטי היפה. לפני ההופעה קיבלתי מאות תגובות, הודעות ואיומים אפלים ואלימים שהזהירו אותי לבטל את ההופעה – אחרת דברים נוראיים יקרו. הקהל שלי וצוות המועדון נאלצו להתמודד עם מעשי אלימות מצד מפגינים מחוץ לאולם."

האירוע התרחש מחוץ למועדון Indie Rocks! בעיר, שם התאספו עשרות מפגינים. על פי דיווחים בתקשורת המקומית ובתיעודים שפורסמו בטיקטוק וב-X, חלק מהמפגינים ניסו לפרוץ פנימה ושפכו צבע אדום על אחד המבלים. בנוסף, נצפה גרפיטי עם דיוקנה של ארז וכיתוב "Criminal" – "פושעת" באנגלית.

למרות האווירה העוינת, ארז הדגישה כי היא תומכת בחופש הביטוי, אך ביקרה את חוסר הידע של המפגינים לגביה. "בעוד שאני מכבדת לחלוטין את חופש הביטוי והדיבור, האנשים האלה לא יודעים עליי כלום או על מה אני עושה", כתבה. היא פנתה ישירות לקהל: "לכל הנשמות היפות שהגיעו, אני באמת מצטערת שהייתם צריכים לעבור את זה. אתם לא ראויים לזה. אף אחד לא."

בסיום דבריה, ארז שיבחה את ההופעה עצמה והודתה לקהל המקומי: "למרות הכול, ההופעה במקסיקו סיטי הייתה אחת ההופעות הטובות ביותר בכל הקריירה שלי. תודה, מקסיקו, על היותכם כל כך נלהבים, פראיים ונדיבים". היא אף הוסיפה מסר בספרדית: "אני אוהבת אתכם מאוד מאוד מאוד".

המופע במקסיקו חתם את החלק האמריקני בסיבוב ההופעות לקידום אלבומה השלישי The Vandalist, שכולל שיתוף פעולה עם רובי וויליאמס. בחודש הקרוב צפויה ארז להופיע ברחבי אירופה. האירוע מצטרף לשורה של מחאות נגד אמנים ישראלים בעולם, על רקע המתיחות הפוליטית באיזור, וחושף צביעות גדולה.